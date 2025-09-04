Зеленського просять надати Парубію звання Героя України посмертно: петиція

Президента Володимира Зеленського просять надати звання Героя України (посмертно) колишньому народному депутату та голові Верховної Ради Андрію Парубію, якого вбили 30 серпня.

Відповідну петицію зареєстрували на сайті президента 2 вересня. Її автором є Дмитро Лавранюк. За два дні вона набрала понад 5 тисяч підписів із 25 тисяч необхідних для розгляду.

"Андрій Парубій усе своє життя присвятив служінню Українській державі, захисту її суверенітету, незалежності та демократичних цінностей. Він зробив вагомий внесок у розвиток українського парламентаризму, а також відіграв ключову роль у забезпеченні безпеки Майдану під час подій 2013-2014 років.

Його послідовна проукраїнська позиція, відданість державним інтересам, внесок у зміцнення національної безпеки та європейської інтеграції України заслуговують на найвищу державну нагороду – звання Героя України", – йдеться у тексті петиції.

Нагадаємо, Андрія Парубія вбили у Львові 30 серпня. Нападник здійснив декілька пострілів у політика та втік. Парубій загинув на місці. 2 вересня колишнього голову Верховної Ради поховали на Личаківському кладовищі.

РЕКЛАМА:

Згодом підозрюваного у його вбивстві затримали на Хмельниччині. Журналісти "Радіо Свобода" стверджують, що під час перших допитів він зізнався у скоєному та повідомив про свої контакти з представниками Росії.