"Велика втрата для України": як у соцмережах згадують загиблого нардепа Андрія Парубія

30 серпня у Львові вбили народного депутата кількох скликань, колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія.

У соцмережах колеги та знайомі парламентаря діляться спогадами про нього – від заснування у 80-х націоналістичної організації "Спадщина", активної участі в Революції гідності, роботи на посаді секретаря РНБО до ухвалення мовного закону та підтримку томосу на автокефалію православної церкви в Україні.

Історик та військовий Вахтанг Кіпіані та народний депутат Ігор Гузь поділилися архівними знімками з Андрієм Парубієм. На одній зі світлин – вишкіл у Карпатах учасників об’єднання української молоді "Спадщина", яке у 1980-х роках заснував майбутній політик.

Фото: Вахтанг Кіпіані/Орест Круковський/Facebook Фото: Ігор Кузь/Facebook

"Це одне з моїх улюблених фото Андрія Парубія. Тут він став місточком, по якому переходили активісти "Спадщини", – підписав знімок Кіпіані.

Ігор Гузь назвав Парубія "прикладом жертовного українського націоналіста". Нардеп розповів, що у 1997 році його колега був організатором розгону комуністичного зібрання біля Пагорба Слави у Львові, що свого часу призвело до відкриття кримінальної справи.

Нардеп згадав, що Андрій Парубій був комендантом Євромайдану, організатором Самооборони Майдану, а згодом долучився до створення добровольчих загонів у війні проти РФ.

Колишній прессекретар Андрія Парубія як секретаря РНБО Ярема Дух розповів про випадок, коли разом із політиком опинилися в одному з українських міст, де навесні 2014 року росіяни організовували протести та заворушення.

"У одному місті російські найманці та місцеві зрадники проводили мітинг якраз під час нашого відрядження. Коли вони якимось чином дізналися, що Андрій в місті, то їхні лідери закричали "Парубій в ґорадє! Парубій в ґорадє!" та кинулися нас шукати. Десь в інтернеті має бути відео звідти.

І от ці крики "Парубій в ґорадє!" я памʼятаю досі – росіяни його боялися та ненавиділи водночас", – вважає Ярема Дух.

Співзасновниця руху "Єдині" Наталка Федечко подякувала за закон про українську мову та "інші важливі закони, які утверджували нашу державність", що були ухвалені, коли Андрій Парубій був спікером Верховної Ради.

"Якби такі, як Андрій Парубій, складали весь депутатський корпус, можливо не насмілився б ворог і підступити до кордонів. Таких політиків, депутатів і діячів за честь бачити у парламенті", – вважає громадська активістка.

Парламентарка Вікторія Сюмар назвала Андрія Парубія "символом Майдану і всіх тих українських цінностей, які завжди муляли ворогам нашого народу".

"Андрій був державником і тим відчайдухом, який єдиний зважився йти на серйозні кроки, аби завадити "Харківським угодам". Ніби відчував, що буде за ними.

Ми були разом на Майдані, ми працювали разом в РНБО, у минулому парламенті реалізовували дуже амбітні проєкти утвердження української державності. Його позиція була завжди – вірити. І робити. Ми ще минулого тижня годину говорили про майбутнє і що ця війна остаточно утвердила націю… Але ворог з цим змиритися не може.

Вбивство Андрія – це помста за те, що Україна вистояла і відбулася. Він був ворогом Москви. Москва це добре знала", – переконана народна депутатка.

Співчуття з приводу вбивства Парубія висловив парламентар та п’ятий президент України Петро Порошенко.

"Що точно можна сказати – ці потвори бояться і через це вбивають справжніх патріотів та сильних людей. Майдан, 11 років війни, величезний внесок у розбудову незалежності. Андрій – велика людина і справжній друг. За це вони й мстяться, цього і бояться [...]

Його мужність, жертовність і відданість Україні залишаться назавжди у серцях мільйонів. Висловлюю найщиріші співчуття родині та близьким. Україна втратила великого сина, але його справа житиме доти, доки живе наша держава", – написав Порошенко.

Нардеп Данило Гетманцев зізнався, що "м’яко кажучи, багато в чому не погоджувався з Андрієм Парубієм щодо деяких його політичних поглядів". Водночас він визнав, що смерть політика – "велика втрата для України".

"Точно знаю, що Парубій – щирий патріот України, тобто людина, яка, коли потрібно було, ставила інтереси держави понад власні", – вважає Гетманцев.

Блогер та журналіст Денис Казанський вважає, що російська пропаганда "до крайнощів демонізувала" Андрія Парубія.

"За те, що був комендантом обох Майданів і активним учасником революції 2014. За те, що брав участь у захисті Одеси від проросійських бойовиків. Російські нацисти звинувачували його в організації пожежі 2 травня та війни проти Донбасу. Він був дуже привабливою ціллю", – написав блогер.

Голова комітету з питань свободи слова Верховної Ради Ярослав Юрчишин подякував Андрію Парубію за навчання і пообіцяв продовжувати дотримуватися його порад.

"Вдячний долі за те що тривалий час вчився у тебе, Андрію, як бути справжнім. І далі обіцяю дотримуватися твоїх порад. Ти жив, як воїн, боровся, як воїн, загинув у боротьбі. Вороги не змоги вбити відкрито, вчинили атентат.

5-те правило Декалогу Українського Націоналіста: "Пімсти смерть Великих Лицарів". Тому не можемо впадати у безнадію. Маємо боротися далі", – вважає народний обранець.

Нагадаємо, Андрія Парубія убили у Львові 30 серпня. Згодом в Офісі генерального прокурора заявили, що невідомий чоловік здійснив у політика кілька пострілів, внаслідок яких Парубій помер на місці.

Нападник з місця втік, для його затримання в місті ввели спеціальну операцію "Сирена".

Президент Володимир Зеленський заявив, що вбивство Андрія Парубія було ретельно підготовлене.