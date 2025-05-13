Reuters: Пентагон перестав надавати медичну допомогу трансгендерним військовим

За офіційною статистикою, в американській армії служать понад 4 тисячі трансгендерних військових

Пентагон припиняє надання гендерно-афірмативної медичної допомоги трансгендерним військовослужбовцям. Йдеться про комплекс послуг, які допомагають людині узгодити фізичні характеристики з її гендерною самоідентифікацією.

Про це йдеться у меморандумі, з яким ознайомилось агентство Reuters.

Згідно з документом, відтепер інструкції Міністерства оборони забороняють будь-які гормональні методи лікування, а також будь-які хірургічні процедури для трансгендерних військовослужбовців.

"Я наказую вам вжити необхідних заходів для негайного виконання цих рекомендацій", – зазначив у меморандумі Стівен Феррара, виконувач обов'язків помічника міністра оборони з питань охорони здоров'я.

Рішення вплине на трансгендерних військових, яких, за офіційною статистикою, наразі у США налічується 4240. Щоправда, захисники прав трансгендерів вважають ці цифри заниженими.

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Позбавлення трансгендерних людей права служити у армії – один з напрямів політики Дональда Трампа. У січні, після повернення на посаду президента, він підписав виконавчий указ, який скасував політику, запроваджену за часів його попередника Джо Байдена, що дозволяла трансгендерним військовослужбовцям відкрито служити.

У травні Верховний суд дозволив президенту США Дональду Трампу запровадити заборону на службу трансгендерних людей в армії. Пентагон одразу ж розпочав процес "добровільного" звільнення близько тисячі військовослужбовців.

Опитування Gallup, опубліковане в лютому, показало, що 58% американців підтримують дозвіл трансгендерним особам відкрито служити в армії. Водночас, якщо порівнювати цей показник з попередніми роками, то раніше ця підтримка була суттєво вищою – до прикладу, у 2019-му вона була на рівні 71%.