Наука під тиском політики: США скасовують гранти на дослідження про трансгендерність і рівність

Національний інститут охорони здоров'я США (NIH) розпочав масове припинення дії грантів на дослідження, пов’язані гендерною ідентичністю, інклюзією та екологією.

У відомстві заявили, що такі проєкти більше не відповідають їхнім "пріоритетам", повідомляє науковий журнал Nature.

Згідно з документами та аудіозаписом, які отримало видання, припинять гранти, пов’язані з дослідженням тем:

трансгендерності та гендерної ідентичності;

різноманітності, рівності та інклюзії (DEI);

екологічної справедливості;

та тих, які можуть сприйматися як "дискримінаційні" за ознакою раси чи етнічної приналежності.

Гранти на дослідження змін клімату та ті, що виділяють університетам Китаю, також перебувають під "пильною увагою".

Епідеміологиня з Гарвардської школи громадського здоров'я в Бостоні Бріттані Чарльтон відстежує листи від NIH про припинення грантів. За її словами, їх вже розіслали щонайменше 16.

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Також двоє анонімних співробітників NIH повідомили, що таких листів будуть "ще сотні".

Хоча багато дослідницьких грантів тривають кілька років, зазвичай вчені отримують фінансування на рік і зобов'язані щорічно надавати звіт про виконану роботу. Співробітники NIH розглядають його і приймають рішення про продовження виділення коштів.

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Тепер відомство доручило співробітникам переглянути нові й поточні проєкти на наявність в них діяльності, пов'язаної з DEI, і віднести їх до однієї з чотирьох категорій:

проєкти, які повністю її підтримують (перша категорія);

проєкти, які підтримують частково (друга категорія);

проєкти, які не підтримують, але містять певні формулювання, пов'язані з DEI (третя категорія);

проєкти, які не підтримують жодної діяльності, яка має стосунок до DEI (четверта категорія).

Згідно з документами, 27 інститутів і центрів NIH не повинні видавати гранти на дослідження першої категорії. Дослідження другої категорії мають переглянути для усунення DEI-складової. Якщо це зробити неможливо, грант скасують.

Дослідження третьої та четвертої категорій можуть продовжуватися безперешкодно, якщо із заявки або звіту про хід роботи вилучать будь-яку DEI-термінологію.

Те ж саме стосується й тем, згаданих вище.

За словами анонімного співробітника NIH, в інструкції не вказано, як саме визначити, чи є проєкт дискримінаційним. Це викликало занепокоєння серед співробітників, які бояться втратити роботу.

Також, за його словами, нововведення може призвести до надмірного тлумачення інструкції, що стримуватиме розвиток науки більше, ніж "потрібно".

"Надзвичайно тривожно, що гранти, які були перевірені науковою спільнотою і визнані важливими та впливовими для розуміння світу, зараз скасовуються через політичну ідеологію. Попри всі розмови про свободу слова, це пряма цензура досліджень", – заявила Ліза Фаціо, когнітивна психологиня з Університету Вандербільта в Нешвіллі.

NIH є найбільшим державним спонсором біомедичних досліджень у світі. На запити Nature про припинення грантів і законність цього відомство не дало відповіді.

27 січня Офіс менеджменту та бюджету США під керівництвом президента Дональда Трампа спробував заморозити всі федеральні гранти та позики. Там заявили, що хочуть переглянути витрати на відповідність указам Трампа про припинення "незаконних і аморальних" програм DEI.

29 січня федеральний суддя тимчасово заблокував це заморожування, а пізніше розкритикував адміністрацію президента за невиконання його наказу.

Другий наказ цього судді зобов'язав уряд США відновити фінансування установ, конкретно згадуючи NIH. За словами фахівця з адміністративного права Девіда Супера, це робить законність припинення грантів сумнівною.

Нагадаємо, 27 лютого адміністрація Трампа оголосила про скасування понад 90% грантів USAID для надання зовнішньої допомоги.

Зокрема, Фонд ООН у галузі народонаселення отримав інформацію про припинення майже всіх своїх грантів від USAID та Державного департаменту США.

Вони були призначені для надання критично важливої допомоги в галузі охорони здоров'я матерів, захисту від насильства, лікування після зґвалтувань та іншої життєво необхідної допомоги у понад 25 країнах.