"Навчання" для відстрочки від мобілізації: в трьох містах викрили організаторів незаконних схем

Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі

Правоохоронці викрили "схеми" ухилення від мобілізації в Ужгороді, Полтаві та Харкові. За хабарі місцеві освітяни допомагали чоловікам призовного віку з вступом і "навчанням" у вишах задля отримання відстрочки.

Тепер організаторам "схем" загрожує до 10 років позбавлення волі, повідомили в Службі безпеки України та Офісі генерального прокурора.

Під час досудового розслідування встановили, що доцентка кафедри історії Ужгородського національного університету за 4000 доларів допомагала військовозобов’язаним чоловікам "навчатися" у виші.

Фото: Офіс Генерального прокурора/Facebook Фото: Служба безпеки України Фото: Служба безпеки України

Правоохоронці встановили, що працівниця університету особисто "вирішувала безперешкодне закриття сесій", а також налагодила отримання документів для відстрочки від мобілізації.

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Незаконно оформлені довідки доцентка приносила до місцевого територіального центру комплектації (ТЦК).

У Полтаві правоохоронці викрили професора приватного вишу, який сприяв зарахуванню потенційних призовників на бакалаврат, магістратуру та аспірантуру місцевого державного університету.

Також слідство встановило, що чоловік пропонував чоловікам призовного віку фіктивне лікування в психіатричному медичному закладі, яке мало би допомогти списанню з військового обліку за станом здоров’я.

За свої "послуги" професор вимагав 2000 доларів.

На Харківщині затримали підприємця та двох його спільників – зловмисники за гроші влаштовували військовозобов’язаних на "навчання" до місцевого коледжу.

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"Студенти" насправді не здобували освіту, а лише отримували підроблені довідки, які надавали до ТЦК.

"Організатор "схеми" через особисті зв’язки забезпечував вступ клієнта до навчального закладу без іспитів, на пільговій основі – з використанням підроблених документів.

Одна з учасниць оборудки відповідала за зв’язок з клієнтами та організовувала формальне отримання ними статусу ВПО. Це було необхідно для того, щоб майбутні "студенти" могли отримати відстрочку від мобілізації у "потрібному" РТЦК та СП", – додали в прокуратурі.

Така допомога зі "вступом" коштувала до 6000 доларів.

Усім фігурантам справ повідомлено про підозру, в залежності від вчинених злочинів їм інкриміновано:

перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб – ч. 1 ст. 114-1;

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою – ч. 3 ст. 368;

зловживання впливом – ч. 2 ст. 369-2.

"Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна", – зауважили в СБУ.

Нагадаємо, у листопаді правоохоронці викрили працівників медичних закладів та МСЕК з Київщини, Львова та Одеси, які допомагали чоловікам призовного віку уникнути мобілізації.