"Усюди був першим": на Національному меморіальному кладовищі поховали першого упізнаного захисника

Анна Коваленко — 13 вересня, 14:52
Усюди був першим: на Національному меморіальному кладовищі поховали першого упізнаного захисника
Перші поховання на меморіальному кладовищі пройшли наприкінці серпня
Фото: НВМК/Facebook

На Національному меморіальному кладовищі вперше поховали упізнаного захисника – загиблого героя Віктора Климчука із позивним "Горець".

У НВМК повідомили, що воїн мав звання головного сержанта. Він став першим захисником, чиє ім’я нанесли на тимчасові намогильні споруди кладовища.

Національне військове кладовище
Фото: НМВК/Facebook
Поховання на меморіальному кладовищі
Фото: НМВК/Facebook
Військові на похороні загиблого бійця
Фото: НМВК/Facebook
Меморіальне кладовище на Київщині
Фото: НМВК/Facebook
Родина загиблого захисника
Фото: НМВК/Facebook

Згодом його також нанесуть на меморіальну стіну поруч з іншими захисниками, які загинули в боротьбі за Україну.

"Він завжди усюди був першим. Так і тут – на Національному військовому меморіальному кладовищі у перших рядах" – сказали рідні загиблого воїна наступного дня після церемонії поховання.

Нагадаємо, на нещодавно спорудженому військовому кладовищі перші поховання пройшли 29 серпня. Тоді у присутності президента Володимира Зеленського попрощалися з п’ятьма невідомими захисниками.

Загалом на першому пусковому комплексі НМВК доступні шість тисяч місць для поховання із запланованих 120-130 тисяч. На території цвинтаря облаштували колумбарії, стоянку, спорудили дорожню розв’язку та під'їзну дорогу.

На кладовищі можуть ховати учасників бойових дій, ветеранів війни, а також видатних борців за незалежність України у XX столітті. Для організації поховання рідним загиблим варто звернутися до адміністрації НВМК.

Головне сьогодні