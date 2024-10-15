Через побиття в гуртожитку першокурсник втратив селезінку: омбудсмен вимагає розслідування

Першокурсник Вищого професійного училища у Хмельницькому потрапив до реанімації: внаслідок побиття в гуртожитку йому видалили селезінку.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, який звернувся до Міністерства освіти та науки з вимогою розслідувати недбалість працівників закладу.

Він повідомив, що інцидент з побиттям 15-річного хлопця трапився пізно ввечері – близько 23:00 – після закінчення чергування працівників училища, які мали забезпечувати порядок до 22:00.

Про побиття адміністрацію закладу повідомили інші студенти. Після цього працівники училища прибули на місце разом з медиками та поліцією.

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Постраждалому хлопцю надали медичну допомогу, проте через тяжкість ушкоджень йому видалили селезінку.

Представниця омбудсмена у Хмельницькій області Оксана Кізаєва поспілкувалася з директором училища, який зазначив, що гуртожиток, де стався напад, не належить навчальному закладу. Проте на підставі договірних відносин училище користується приміщенням.

"Відтак саме працівники училища були зобовʼязані нести відповідальність за дотриманням норм, правил проживання та дисципліну в гуртожитку", – зазначив Лубінець.

Він направив запити до поліції та Міністерства освіти та науки, аби провести службове розслідування щодо халатності працівників училища, які не забезпечили належний рівень безпеки. Також він звернувся до Національної соціальної сервісної служби з проханням вжити заходів реагування.

Нагадаємо, мати постраждалого хлопця повідомила, що в сина неодноразово вимагали гроші в гуртожитку. За її словами, систематичне вимагання коштів почалося з початку навчального року.

Останній інцидент стався 2 жовтня, коли хлопця побив 17-річний студент, вимагаючи 200 гривень. Після побиття у потерпілого діагностували розрив селезінки, забої нирок та легенів. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження.

Мати хлопця заявила, що претензій до керівництва училища вона не має, але вимагає справедливого покарання для нападника.