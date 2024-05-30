Самотній пес продовжує охороняти руїни дому після обстрілу РФ

Військові знайшли собаку, який охороняє руїни свого дому.

Світлини самотньої тварини показали бійці 4 окремої танкової бригади.

Військові у коментарі для "УП.Життя" розповіли, що цей пес живе в Лимані на Донеччині. Рудий безпородний собака не має навіть нашийника, але вірно сидить на подвір'ї будинку.

"Він залишився сам, після чергового обстрілу не полишає свій дім – охороняє руїни", – зазначили у танковій бригаді.

Пес на руїнах дому в Лимані 4 окрема танкова бригада

У його дім ймовірно влучив касетний снаряд, що понівечив фасад, дах та зруйнував кімнати. Поруч такі ж зруйновані хати – без вікон, дверей, кімнат та покрівлі.

Військові підгодовують усіх місцевих хвостиків, однак сподіваються на евакуацію тварини зоозахисними організаціями.

Пес охороняє руїни 4 окрема танкова бригада

"Якщо маєте можливість вивезти, ми можемо скоординувати", – додають військові.

Контактна сторінка бригади у соцмережах тут.

Лиман після обстрілів РФ 4 окрема танкова бригада

Нагадаємо, у вересні 2022 року у Дніпрі на руїнах будинку свою сім'ю чекав уцілілий пес Крим. Його власники загинули через російський обстріл. На жаль, серце тварини не витримало розлуки – за півтора місяця у собаки зупинилося серце.