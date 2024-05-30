Самотній пес продовжує охороняти руїни дому після обстрілу РФ
Військові знайшли собаку, який охороняє руїни свого дому.
Світлини самотньої тварини показали бійці 4 окремої танкової бригади.
Військові у коментарі для "УП.Життя" розповіли, що цей пес живе в Лимані на Донеччині. Рудий безпородний собака не має навіть нашийника, але вірно сидить на подвір'ї будинку.
"Він залишився сам, після чергового обстрілу не полишає свій дім – охороняє руїни", – зазначили у танковій бригаді.
У його дім ймовірно влучив касетний снаряд, що понівечив фасад, дах та зруйнував кімнати. Поруч такі ж зруйновані хати – без вікон, дверей, кімнат та покрівлі.
Військові підгодовують усіх місцевих хвостиків, однак сподіваються на евакуацію тварини зоозахисними організаціями.
"Якщо маєте можливість вивезти, ми можемо скоординувати", – додають військові.
Контактна сторінка бригади у соцмережах тут.
Нагадаємо, у вересні 2022 року у Дніпрі на руїнах будинку свою сім'ю чекав уцілілий пес Крим. Його власники загинули через російський обстріл. На жаль, серце тварини не витримало розлуки – за півтора місяця у собаки зупинилося серце.