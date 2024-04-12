Петиція щодо звільнення ректора КНУ Бугрова набрала 25 тисяч голосів: її розгляне президент

Петиція щодо звільнення ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимира Бугрова набрала 25 тисяч голосів.

Тепер її розгляне президент України, йдеться на сайті Офісу президента.

Петицію із закликом розірвати контракт із Бугровим "через розкрадання державного майна, корупцію та аморальну поведінку" опублікували 23 січня.

Її автором є Максим Луцик, який у мотиваційній частині петиції назвався тогорічним випускником КНУ. Він зазначив, що скандали, пов’язані з керівництвом університету, "кидають тінь на репутацію його alma mater та підривають довіру до системи вищої освіти".

Луцик посилається на розслідування про розкрадання та махінації з коштами, виділеними на ремонт укриттів та харчування курсантів.

Зокрема, йдеться про матеріал журналіста проєкту "Наші гроші" Юрія Ніколова. В ньому стверджується, що два столичні університети, серед яких і КНУ, без відкритих торгів уклали з Міністерством оборони контракти на харчування військових.

Їхні розцінки значно вищі за ті, що пропонують інші постачальники. За харчування однієї людини КНУ просить 152,7 гривні, тоді як інша компанія – 105,98 гривні.

Володимир Бугров звертався до Офісу президента з проханням зняти петицію про його звільнення. За словами ректора, вона порушує його конституційні права через те, що проголосує "злочинцем без рішення суду".

Нагадаємо, наприкінці лютого журналісти знайшли у Бугрова квартиру в елітному житловому комплексі Києва, вартістю понад 3,5 мільйона гривень. Аналіз декларацій показав, що у ректора не було коштів на придбання такого житла, адже протягом 2020 року його сім’я заробила 1,3 мільйона гривень.

Раніше Бугров потрапив у скандал через його ймовірні сексуальні зв’язки зі студентками. Однак сам ректор назвав докази цього сфальсифікованими.