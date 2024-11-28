У Луцьку під час ракетної атаки в укритті народилася дівчинка
Під час ракетного обстрілу Луцька в укритті Волинського обласного медобʼєднання народилася дівчинка. Мама та дитина почуваються добре.
Про це повідомили у медзакладі.
Майбутню маму з Рівненщини доправила до медзакладу бригада екстреної медичної допомоги. О 8:00 на світ зʼявилася дівчинка вагою 3 кг 30 г і зростом 52 см. Це були перші пологи жінки.
Лікар акушер-гінеколог Ігор Федосюк та акушерка Ірина Загоруйко прийняли пологи у спеціально облаштованій пологовій залі, що функціонує в укритті медичного закладу.
Як розповіли в коментарі для "УП. Життя" у перинатальному центрі, укриття медзакладу обладнане для безпечного прийому пологів під час ракетних обстрілів.
Тут функціонують повноцінна пологова зала та операційна – вони розгорнуті в укритті постійно, вся необхідна апаратура перебуває там стаціонарно.
З початку повномасштабної війни в укритті медзакладу відбулося вже 10 пологів і 10 кесарських розтинів.
Раніше ми розповідали історії українок, які наважуються народжувати дітей під час війни.