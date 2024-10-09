Суд дозволив: індійське подружжя використає сперму померлого сина, щоб народити онука

Подружжя в Індії домоглося дозволу від суду на використання замороженої сперми їхнього померлого сина, щоб народити онука через сурогатне материнство.

Про це повідомляє ВВС.

"Ми втратили нашого сина, але тепер суд подарував нам надію. Ми зможемо зберегти частинку його через дитину", – розповідає мати Харбір Каур.

Її син, Пріт Індер Сінгх, якому було 30 років, помер у вересні 2020 року після боротьби з неходжкінською лімфомою – це різновид раку крові. Перед початком хіміотерапії лікарі порадили Пріту заморозити свою сперму, оскільки лікування могло вплинути на її якість. Пріт, який був неодруженим, погодився, і зразок біоматеріалу зберегли в лабораторії лікарні Ганга Рам у Делі.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також : оновлено Дітей віддавали самотнім чоловікам з ЄС: суд оголосив перші вироки у справі сурогатного материнства

Після смерті сина батьки звернулися до лікарні, щоб отримати доступ до збереженої сперми. Однак їм відмовили. Лікарня пояснила, що закон дозволяє передати зразки тільки дружині або дітям померлого. Оскільки Пріт не був одружений, лікарня не вважала батьків законними спадкоємцями його репродуктивного матеріалу.

Батьки вирішили йти з цим до суду. Вони пообіцяли виховати дитину, яка народиться за допомогою сурогатного материнства, і їхні доньки також підтвердили свою готовність піклуватися про дитину, якщо їхніх батьків не стане.

Суддя у справі вирішила, що індійське законодавство не забороняє використання сперми померлих для посмертного відтворення, якщо на це була надана згода. Оскільки Пріт Індер погодився на збереження свого зразка для штучного запліднення, батьки мають право на нього. Суддя також зазначила, що батьки є законними спадкоємцями, якщо у померлого немає дружини або дітей.

Для родини це рішення стало справжньою радістю. Мати каже, що вони планують використати сперму для сурогатного материнства, і одна з її дочок навіть готова стати сурогатною матір'ю, щоб дитина залишалася в родині.

Нагадаємо, що кріоконсервація – замороження біологічного матеріалу – дає можливість стати батьками військовим у разі травми, яка вплине на репродуктивне здоров'я, і навіть загибелі. Ми розбиралися, як пройти кріоконсервацію та скористатися біологічним матеріалом.

Також "УП. Життя" детально розповідала, як заморозити біоматеріали та скористатися ними, аби народити дитину від партнера, який травмувався або загинув на війні.