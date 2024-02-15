В Ізраїлі виявили 1800-річну військову базу римського Залізного легіону

Управління старожитностей Ізраїлю (IAA) оголосило, що під час нещодавніх розкопок біля підніжжя пагорба Тель-Мегіддо, що розташований неподалік стародавнього села Кфар-Отнай, виявили архітектурні залишки 1800-річної військової бази Залізного легіону під назвою “Феррата”.

База римських легіонерів VI-го легіону є єдиною римською військовою базою такого масштабу, що була розташована в Ізраїлі, пише Аrkeonews.

Під час розкопок знайшли архітектурні залишки головної магістралі табору, а також напівкруглий подіум і ділянки кам'яної бруківки.

Як зазначають дослідники, Юлій Цезар завербував цей легіон у Цизальпійській Галлії в 52 р. до н. е., і його перша битва відбулася під час походу проти галльського вождя Верцингеторикса.

Цей легіон супроводжував Цезаря до Александрії. Його назва означає “панцерник”, що, ймовірно, є відсиланням до обладунків.



“Табір Римського легіону був постійною військовою базою для понад 5 тисяч римських солдатів протягом більш ніж 180 років, з 117–120 до приблизно 300 років нашої ери”, – каже доктор Йотам Теппер, керівник розкопок від імені Управління старожитностей Ізраїлю.



За його словами, у центрі табору довжиною 550 метрів і шириною 350 метрів перетиналися дві головні дороги. Залишки стародавньої будівлі повністю не збереглися.



“Унікальний внесок результатів цього дослідницького проекту полягає в рідкості таких археологічних відкриттів”, – наголошує Теппер.

Він додає: знахідка в Тель-Мегіддо є складною легіонерською фортецею – однією з перших у своєму роді.



Під час розкопок археологи також виявили монети, частини зброї, черепки глиняного посуду та уламки скла. У великих кількостях була знайдена черепиця даху. Деякі із знахідок були проштамповані марками VI-го легіону.

Нагадаємо, у Болгарії археологи виявили цінні артефакти у давніх римських гробницях. Серед них – медальйон римського імператора Каракали, що датується 198-217 роками до нашої ери.



