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"СБУ вражає": як соцмережі жартують про удар по Кримському мосту

Тетяна Бугаєнко — 3 червня, 17:49
СБУ вражає: як соцмережі жартують про удар по Кримському мосту
"Бог любить трійцю", - так прокоментував очільник СБУ Василь Малюк третій удар по Кримському мосту
Сммниця твого майбутнього/X

3 червня Служба безпеки Україна завдала удару по Кримському мосту, що сполучає окупований півострів з Росією. 

Це вже третій удар по переправі. Вперше СБУ пошкодила Кримський міст у 2022 році  за допомогою вибухівки, що була закладена у фуру. Другого удару по переправі СБУ завдала у 2023-му за допомогою надводних дронів.

Третю атаку планували впродовж кількох місяців. Переправу вразили за допомогою підводних вибухових пристроїв, закладених під опорами.

Вибухівка спричинила суттєві пошкодження конструкцій на рівні дна. Наразі міст перебуває в аварійному стані – відомо, що росіяни його перекривали.

Користувачі соцмереж відреагували на цю подію новими мемами. Частину з них "УП.Життя" пропонує переглянути у добірці. 

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СБУ третій день поспіль радує українців новинами про удари по російських об'єктах
СБУ третій день поспіль радує українців новинами про удари по російських об'єктах
Олександр Равчев/Facebook
Українці жартують про бойових дельфінів
Жарти про "бойових дельфінів" знову стали актуальними
Freel Фріл/X
Тільки такі пакунки малюка варто очікувати росіянам від українців
Тільки такі "пакунки малюка" варто очікувати росіянам від українців
Kyivnow/X
Жарти про удар по мосту переплітаються з жартами про масований удар СБУ по російських аеродромах
Жарти про удар по мосту переплітаються з жартами про масований удар СБУ по російських аеродромах
Nazar Korovai/X
Вибухівку до опор моста доправили або бойові дельфіни, або фури, жартують українці
Вибухівку до опор моста доправили або бойові дельфіни, або фури, жартують українці
Олександр Бригинець/Facebook
Українці сподіваються, що таких виходів на біс буде ще чимало
Українці сподіваються, що таких "виходів на біс" буде ще чимало
Укрпошта/Facebook
І знову жарти про фуру
І знову жарти про фуру
Yanika Krasnivska/X
У мемах фігурує очільник СБУ Василь Малюк, який особисто контролював хід операції
У мемах фігурує очільник СБУ Василь Малюк, який особисто контролював хід операції
Сммниця твого майбутнього/X
15 років тому жарти про відпочинок у Криму точно не мали подібних підтекстів
15 років тому жарти про "відпочинок у Криму" точно не мали подібних підтекстів
Маніфест Лайв/X
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Малюк-далекобійник і троянські фури: підсумки операції "Павутина" у мемах
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