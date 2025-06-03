"СБУ вражає": як соцмережі жартують про удар по Кримському мосту

"Бог любить трійцю", - так прокоментував очільник СБУ Василь Малюк третій удар по Кримському мосту

3 червня Служба безпеки Україна завдала удару по Кримському мосту, що сполучає окупований півострів з Росією.

Це вже третій удар по переправі. Вперше СБУ пошкодила Кримський міст у 2022 році за допомогою вибухівки, що була закладена у фуру. Другого удару по переправі СБУ завдала у 2023-му за допомогою надводних дронів.

Третю атаку планували впродовж кількох місяців. Переправу вразили за допомогою підводних вибухових пристроїв, закладених під опорами.

Вибухівка спричинила суттєві пошкодження конструкцій на рівні дна. Наразі міст перебуває в аварійному стані – відомо, що росіяни його перекривали.

Користувачі соцмереж відреагували на цю подію новими мемами. Частину з них "УП.Життя" пропонує переглянути у добірці.

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Тільки такі "пакунки малюка" варто очікувати росіянам від українців Kyivnow/X

Жарти про удар по мосту переплітаються з жартами про масований удар СБУ по російських аеродромах Nazar Korovai/X

Вибухівку до опор моста доправили або бойові дельфіни, або фури, жартують українці Олександр Бригинець/Facebook

Українці сподіваються, що таких "виходів на біс" буде ще чимало Укрпошта/Facebook

І знову жарти про фуру Yanika Krasnivska/X

У мемах фігурує очільник СБУ Василь Малюк, який особисто контролював хід операції Сммниця твого майбутнього/X