"СБУ вражає": як соцмережі жартують про удар по Кримському мосту
"Бог любить трійцю", - так прокоментував очільник СБУ Василь Малюк третій удар по Кримському мосту
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3 червня Служба безпеки Україна завдала удару по Кримському мосту, що сполучає окупований півострів з Росією.
Це вже третій удар по переправі. Вперше СБУ пошкодила Кримський міст у 2022 році за допомогою вибухівки, що була закладена у фуру. Другого удару по переправі СБУ завдала у 2023-му за допомогою надводних дронів.
Третю атаку планували впродовж кількох місяців. Переправу вразили за допомогою підводних вибухових пристроїв, закладених під опорами.
Вибухівка спричинила суттєві пошкодження конструкцій на рівні дна. Наразі міст перебуває в аварійному стані – відомо, що росіяни його перекривали.
Користувачі соцмереж відреагували на цю подію новими мемами. Частину з них "УП.Життя" пропонує переглянути у добірці.
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