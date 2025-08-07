На Тернопільщині підліток виліз на пам’ятник герою Небесної Сотні: його матір оштрафували

Суд на Тернопільщині призначив 850 гривень штрафу жінці, неповнолітній син якої виліз на пам’ятник герою Небесної Сотні і зробив на ньому фото.

Про це йдеться у постанові Кременецького районного суду від 28 липня.

"Неповнолітній, перебуваючи в селі Дунаїв по вулиці Центральній, вчинив хуліганські дії, а саме виліз на пам’ятник Героя України О. Капіноса, що призвело до невдоволення родичів та місцевих жителів", – йдеться у постанові.

Фото опублікував сам хлопець у сторіз, додавши до нього трек "Гангстер".

На світлину відреагувала Наталія Капінос – сестра загиблого Олександра, на честь його встановлений пам’ятник.

"Це той, хто сів на шию і спустив ноги, це той, який плюнув у бік всіх Героїв Небесної сотні та Небесного війська, це той, який… Я не знаю, що спонукало земляка зробити цей гнилий вчинок", – обурювалась жінка.

Хлопець опублікував фото у сторіз Наталка Капінос/Facebook

Адмінпротокол поліцейські склали на матір хлопця, а не на нього, оскільки, як зазначено у постанові, підлітку ще немає 16 років.

У суді жінка визнала провину, розкаялась і пообіцяла, що подібного більше не повториться.

Суд визнав її винною у порушенні статті про невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей (частина 3 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Жінці присудили 850 гривень штрафу, також вона повинна сплатити 605 гривень судового збору. Рішення вже набрало законної сили.

Олександр Капінос – уродженець села, брав активну участь у Євромайдані. Як йдеться на сайті музею Революції Гідності, важке поранення під час протестів він отримав 18 лютого 2014 року під час силового штурму Майдану. Тоді його поранили в голову. Внаслідок травми він помер у лікарні наступного дня.

Пам’ятник Олександру Капіносу у Дунаєві встановили 24 серпня 2014 року, а також назвали вулицю на його честь.