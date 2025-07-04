У Прилуках підлітка зняла відео під російський трек на Алеї Героїв: на її матір склали адмінпротокол

Алея Героїв у Прилуках на Чернігівщині

Поліція склала протокол на матір 15-річної дівчини, яка на Алеї Героїв у Прилуках зняла відео під пісню російського репера.

За невиконання обов’язків щодо виховання доньки жінці загрожує до 1700 гривень штрафу, повідомляє пресслужба поліції Чернігівщини.

Днями в соцмережах опублікували відео, на якому дівчина співає пісню російського репера Рем Дігга (справжнє ім’я – Роман Воронін). Співак внесений до бази "Миротворець" за підтримку так званої "ДНР". Він неодноразово виступав з концертами на окупованих територіях.

На ролику відбуваються на Алеї Героїв у Прилуках – місці, де встановлені банери з портретами загиблих захисників України, родом із Прилук.

Поліцейські побачили відео і взялися шукати дівчину.

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"Поліцейські оперативно встановили, що це 15-річна місцева мешканка. Співробітники ювенальної превенції провели з дівчиною та її батьками профілактичні бесіди", – йдеться у повідомленні.

На матір неповнолітньої поліцейські склали адміністративний протокол за фактом невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей (стаття 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Санкція статті передбачає до 1700 гривень штрафу.

У поліції додали, що дівчина "визнала помилковість своїх дій" і запевнила, що "більше не вчинятиме подібного".

"Поліція закликає батьків уважніше стежити за дозвіллям своїх дітей і контролювати контент, який вони публікують у інтернеті", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше 17-річна жителька Дніпра зняла на відео танці на могилах під російськомовний трек. На неї склали адміністративний протокол.