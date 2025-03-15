"Токсична бомба уповільненої дії": науковці дослідили наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС

Науковці з'ясували, що підрив росіянами Каховської гідроелектростанції (ГЕС) у 2023 році створив "токсичну бомбу уповільненої дії", вивільнивши тонни важких металів. Дослідники кажуть, що вплив руйнування дамби можна порівняти з Чорнобильською катастрофою.

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в Science, інформує The Guardian.

Вчені виявили, що після підриву дамби оголилося дно водосховища, яке містить 83 тисячі тонн важких металів. За їхніми підрахунками, менше ніж 1% із них складають високотоксичні елементи, зокрема свинець, кадмій і нікель.

Дослідники стверджують, що дощі будуть вимивати забруднюючі речовини дощами в річки, загрожуючи здоров'ю населення регіону.

Провідна авторка дослідження родом із Миколаєва, яка працює в Інституті прісноводної екології та рибальства імені Лейбніца (Німеччина), Олександра Шумілова вважає, що масштаби руйнування дамби на Херсонщині можна порівняти з Чорнобильською катастрофою.

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"Усі забруднюючі речовини, які осіли на дні, можуть накопичуватися в різноманітних організмах, проходити харчовий ланцюжок та потрапляти від рослинності до тварин і людей.

Наслідки можна порівняти з дією радіації", – пояснила Олександра Шумілова.

Фото: Олександра Шумілова та інші

Автори роботи провели вимірювання і склали карту екологічних наслідків руйнування ГЕС. Вони підрахували, що вода після підриву вбила від 20 до 30% водяних гризунів та весь молодняк тамтешньої риби.

Дослідники виявили, що водосховище вивільняло від 9 до 17 тисяч тонн фітопланктону щодня протягом першого тижня після трагедії. Це призвело до збільшення каламутності води і "ймовірної втрати" 10 тонн макробезхребетних.

Вчені очікують, що протягом п'яти років територія осушеного водосховища досягне біорізноманіття, еквівалентного 80% від стану екосистеми до руйнування.

"Це не відновлення, краще використовувати слово перевстановлення. Це означає, що там усе розвиватиметься власним шляхом, але не обов'язково повернення до початкових умов", – додала Олександра Шумілова.

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Дослідник права з Даккського університету (Бангладеш) Шах Маруф, який опублікував роботу про правові наслідки руйнування Каховської ГЕС, сказав, що висновки науковців свідчать про "широко поширений, довгостроковий та серйозний" вплив на екологію. За його словами, це відповідає одному з критеріїв екологічного воєнного злочину.

Однак дослідник зауважив, що на віднесення підриву до воєнних злочинів також може вплинути швидкість відновлення екосистеми Херсонщини.

"У контексті екологічних воєнних злочинів під загрозу визначення довготривалої шкоди може поставити швидке відновлення екосистеми і те, що такі наслідки передбачав злочинець під час нападу", – зауважив Шах Маруф.

Нагадаємо, на початку червня 2023 року росіяни підірвали Каховську ГЕС, зруйнувавши станцію повністю. Крім того, дії РФ створили смертельну небезпеку для жителів Херсонщини нижче ГЕС по обидва береги Дніпра. Внаслідок руйнування на підконтрольній Україні території загинула 31 людина.

Служба безпеки України перехопила розмову окупантів, в якій вони розповідають, що дамбу підірвала російська диверсійна група.

Через підрив вода затопила майже всі острови на території Національного парку "Нижньодніпровський" і завдала збитків на понад 46 мільярдів гривень. Крім того, внаслідок руйнування та обміління водосховища загинуло понад 85 кілограмів істот, що населяли водойму.

На початку 2025 року міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук заявила, що збитки внаслідок підриву Каховської ГЕС сягнули близько 14 мільярдів доларів.