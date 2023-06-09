Підрив Каховської ГЕС: нацпарку "Нижньодніпровський" завдано збитків на понад 46 млрд грн

Через підрив росіянами Каховської ГЕС Національному парку "Нижньодніпровський" завдано збитків на 46,55 млрд грн.

Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

Через підняття рівня води на 3,5 метри на близько 80 тис. га майже усі острови на території Нацпарку опинилися під водою.

"Велика вода зачепила землі Смарагдової мережі та Рамсарські угіддя. Через затоплення постраждав весь видовий склад флори та фауни НПП. Деякі види можуть зникнути", – каже міністр.

Руслан Стрілець зазначив, що інтенсивність підтоплення зменшується, але вода ще прибуває. Спостерігаються також зсуви, перенесення водою продуктів руйнування порід.

Шкоди зазнали 1016 видів рослин та 1140 тварин парку.

"Серед тварин, що можуть загинути: кабан, лань олень благородний, козуля, заєць - русак, фазан, бобер, ондатра. Можливе значне погіршення якості води", – каже міністр.

Постраждали також інші Національні парки регіону. Йдеться про НПП "Великий Луг", "Олешківські піски", "Білобережжя Святослава" та "Кам’янська Січ".

Нагадаємо, у селі Мар’янське Дніпропетровської області внаслідок руйнування дамби Каховської гідроелектростанції та обміління водосховища загинуло понад 850 кілограмів водних організмів, зокрема риби.

Раніше екологи зазначали, що підрив ГЕС – це найбільш масштабний вплив на екосистему України, бо матиме негативі наслідки для дикої природи на площі понад 5 тис. км².