"Дива не сталося": рідні 20-річного бійця, чий заповіт цитував Зеленський, підтвердили його загибель

Максим пішов до війська добровольцем у віці 18 років

Рідні підтвердили загибель на фронті 20-річного військового Максима Нагорного, чий лист-заповіт у червні 2023 році під час виступу в парламенті цитував президент Володимир Зеленський.

Раніше рідні воїна повідомляли про його ймовірну смерть під час виконання бойового завдання біля Покровська. 12 серпня бійцю мав виповнитися 21 рік.

"Братику… До останнього вірила. До останнього молилась. До останнього сподівалась, що ти живий… Що ти в полоні… Але дива не сталося.

Тепер ти назавжди з нами – в серці, в пам’яті, в кожній сльозі й кожному подиху. Тепер ти – наш Герой. Тепер ти – ангел, що охороняє нас згори", – написала сестра Максима Іванка.

Наречена захисника Наталя Сюйва повідомила, що похорон запланували провести 11 серпня в Луцьку.

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Нагадаємо, ім’я уродженця Луцька Максима Нагорного стало відоме у 2023 році після того, як "Українська правда" опублікувала його лист-заповіт. У своєму зверненні, написаному в бліндажі після російського обстрілу, захисник закликав не лише перемогти у війні, а й змінити країну.

Максим хотів допомогти дітям-сиротам і пропонував скасувати інтернатну систему, адже сам виховувався в дитячому будинку з чотирьох років.

"В багатьох притулках немає атмосфери любові та інших чеснот, радощів притаманних сім'ям, адже працівники дитячих будинків, середній вік яких за сорок, "вигоріли", втомилися, виснажилися від дітей. Тому за лаштунками гарних концертів та світлин, чудових зовнішніх "картинок" ніби раю для дітей, допускають або й самі вчиняють ганебні і дуже погані речі, знищують морально, знущаються фізично тощо.

Багато хто про це знає, але ніхто нічого не робить. Питання – чому? Чому ми стали такими байдужими? Одним словом, невже паскудну "систему", яка знищує тисячі дитячих доль доведеться відновлювати за мовчазної згоди суспільства?" – писав Максим.

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28 червня 2023 року президент Володимир Зеленський публічно процитував уривок із листа Максима під час виступу перед Верховною Радою.

Максим Нагорний у 18 років добровільно став на захист держави, служив у 3-й бригаді оперативного призначення "Спартан". Боєць виконував завдання зокрема на Куп’янському напрямку, де зник наприкінці липня.

Рідні захисника розповіли, що 1 серпня його тіло доставили до моргу в Кам’янському. До того воно 10 днів пролежало в зоні бойових дій. Для впізнання сім’ї Максима надали лише фото його руки з татуюванням, а також зображення ланцюжка й браслета.

Наречена та сестра героя розповіли, що здали ДНК, однак їм сказали про необхідність здати для впізнання зразки родича чоловічої статі – інакше тіло можуть повернути не раніше, ніж за пів року.

Рідні побоювалися, що протягом тривалого часу не зможуть поховати військового, адже він сирота і не має жодного живого родича чоловічої лінії.