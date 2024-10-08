Отримав травму ще в підлітковому віці: як американцю з паралічем вдалося находити пів мільйона кроків

38-річний Майкл Стрейт отримав серйозну травму хребта у молодому віці під час участі в кінних перегонах.

Щоб відновити рухливість, йому вдалося отримати екзоскелет та ходити по кілька сотень кроків кілька разів на тиждень. Історію Майкла опублікували в The Washington Post.

У 7-річному віці Майкл вперше побував на іподромі, де змагаються у перегонах чистокровні коні. На трек його разом з братом-близнюком привели бабуся та дідусь. Хлопці стали одержимі бажанням стати жокеями.

У підлітковому віці ця мрія здійснилась – Майкла з братом прийняли до Північноамериканської академії перегонів.

У 2009-му хлопець вперше взяв участь у перегонах, однак вже на другому змаганні у житті хлопця сталась трагедія.

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На відео перегонів видно, що передні копита коня Майкла Стрейта зачепили задні ноги коня попереду. Обоє тварин впали на гоночну трасу головами до низу.

Кінь хлопця зламав шию, а Майкл отримав черепно-мозкову травму з крововиливом у мозок та переломом двох хребців у верхній частині хребта. Через це хлопця паралізувало від грудей донизу.

Він каже, що нічого не пам'ятає про тижні після аварії. Майкл провів 7 тижнів у лікарні, йому зробили декілька операцій.

Лікарі тоді давали лише 2% шансів, що Майкл знову зможе ходити. Lauren King/Coglianese Photos

Під час реабілітації персонал змушував його читати алфавіт і рахувати числа, щоб перевірити тяжкість його черепно-мозкової травми.

Медики також спробували повернути Майкла у вертикальне положення – вони прив'язали його до ліжка та повернули на 90°. Але хлопець зміг протриматися лише хвилину, а тоді відчув запаморочення.

Тоді він зрозумів, що на нього чекає довгий шлях до одужання.

Лікарі тоді давали лише 2% шансів, що Майкл знову зможе ходити.

За три троки чоловік побачив в одному з телешоу, як персонаж використовував костюм, щоб встати та ходити. Спершу він відкинув цю ідею як фантастичну, але вирішив перевірити інформацію. Він знайшов проєкт Університету Маямі з лікування паралічу, який працював із екзоскелетом ReWalk Robotics.

У 2014-му він зробив свої перші кроки після того, як його паралізувало. Майкл був в захваті.

Після того він спрямував усі сили на те, щоб отримати дозвіл на використання екзоскелета вдома. Це сталось приблизно за рік.

Впродовж 10 років він використовував екзоскелет два-три рази на тиждень, роблячи близько 1000 кроків за сеанс. В сумі вийшло понад пів мільйона кроків.

Ходьба в екзоскелеті – це тренування та фізіотерапія для Майкла. Вона також допомагає регулювати роботу його кишківника, сечового міхура та зупинити спазми в ногах (поширену хворобу хворих на параліч).

У червні 2024-го його розумний годинник, за допомогою якого Майкл керує пристроєм, перестав працювати. Раніше у компанії йому легко допомагали усунути недоліки екзоскелета. Але цього разу відмовили та заявили, що не обслуговують пристрої, старші за 5 років.

Наразі в США страховка може покрити до 80% вартості екзоскелета для людей з паралічем. Зазвичай це стосується пацієнтів з нижчим рівнем травми, але Майкл сподівається, що його заявку на цей пристрій все ж таки схвалять.