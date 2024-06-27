Шанси знову ходити були 10%: медики повернули рухомість юнаку, паралізованому після стрибка у воду

У Львові паралізований хлопець, який зламав шию під час пірнання в озеро, через день після операції почав рухати пальцями ніг.

Шанси на успіх втручання були невисокими – 90% людей з такими травмами не відновлюються, розповіли у Першому медичному об’єднанні Львова.

Нещасний випадок трапився із 18-річним Богданом Турківим. Хлопець відпочивав з одногрупниками біля озера й вирішив скупатися. Водойма виявилася неглибокою – він пірнув і дістав головою до дна. Після удару Богдан одразу перестав відчувати ноги.

Лікарі встановили діагноз: перелом 6-го шийного хребця та забій спинного мозку важкого ступеня. Богдан зовсім не міг поворушити ногами.

Богдан Турків на реабілітації Перше медичне об'єднання Львова/Facebook

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Лікарі ухвалили рішення негайно оперувати юнака. Хірурги видалили зламане тіло хребця та встановили на його місце титанові імпланти.

90% пацієнтів не відновлюються після таких травм. Проте Богдан почав демонструвати успіхи майже одразу.

"Вже наступного дня після операції у Богдана почали з'являтися рухи в ногах: спочатку пальці, потім стопи, а згодом і коліна. Сьогодні пацієнт вже ходить, хоча ще відчувається легкий параліч, що є нормальним для таких травм", – зазначив, керівник Центру нейрохірургії та неврології Лікарні Святого Пантелеймона Остап Федорко.

Реабілітація Богдана може зайняти близько року. Однак прогноз лікарі дають сприятливий.

Нагадаємо, у Львові медики допомогли дитині з рідкісною аномалією, чиї пальці були збільшені у 4 рази.