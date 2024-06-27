Шанси знову ходити були 10%: медики повернули рухомість юнаку, паралізованому після стрибка у воду
У Львові паралізований хлопець, який зламав шию під час пірнання в озеро, через день після операції почав рухати пальцями ніг.
Шанси на успіх втручання були невисокими – 90% людей з такими травмами не відновлюються, розповіли у Першому медичному об’єднанні Львова.
Нещасний випадок трапився із 18-річним Богданом Турківим. Хлопець відпочивав з одногрупниками біля озера й вирішив скупатися. Водойма виявилася неглибокою – він пірнув і дістав головою до дна. Після удару Богдан одразу перестав відчувати ноги.
Лікарі встановили діагноз: перелом 6-го шийного хребця та забій спинного мозку важкого ступеня. Богдан зовсім не міг поворушити ногами.
Лікарі ухвалили рішення негайно оперувати юнака. Хірурги видалили зламане тіло хребця та встановили на його місце титанові імпланти.
90% пацієнтів не відновлюються після таких травм. Проте Богдан почав демонструвати успіхи майже одразу.
"Вже наступного дня після операції у Богдана почали з'являтися рухи в ногах: спочатку пальці, потім стопи, а згодом і коліна. Сьогодні пацієнт вже ходить, хоча ще відчувається легкий параліч, що є нормальним для таких травм", – зазначив, керівник Центру нейрохірургії та неврології Лікарні Святого Пантелеймона Остап Федорко.
Реабілітація Богдана може зайняти близько року. Однак прогноз лікарі дають сприятливий.
Нагадаємо, у Львові медики допомогли дитині з рідкісною аномалією, чиї пальці були збільшені у 4 рази.