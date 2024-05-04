Усі діти, яких повертає Україна, потрапляють у сім'ї – Лубінець

Після повернення діти, які не мають батьків або чиї батьки були позбавлені батьківських прав, потрапляють у сімейні форми виховання.

Після повернення з території Росії або європейських країн українські діти потрапляють виключно в сімейні форми виховання. Мова йде про дітей, які не мають батьків або чиї батьки були позбавлені батьківських прав.

Про це розповів Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, пише "Укрінформ".

"Усіх дітей, яких повертаємо, ми повертаємо виключно в українські сім'ї.

Тобто, усі діти, яких ми повертаємо з території РФ, а також ті, які будуть повертатися з території європейських держав в Україну, будуть повертатися виключно в сімейні форми виховання. І це вже працює", – заявив посадовець.

За його словами, охочих узяти дитину в сім'ю – достатньо, тому проблем із їхнім "прилаштуванням" немає.

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Однак у сім’ї європейців українські діти наразі потрапити не можуть. Це зумовлено тим, що положення міжнародного гуманітарного права забороняють всиновлювати іноземцями дітей із країни, що перебуває на стадії міжнародного воєнного конфлікту.

"Всиновлення українських дітей, тимчасова опіка щодо українських дітей має відбуватися виключно на основі національного законодавства України і виключно громадянами України", – говорить обмудсмен.

Україна зараз перебуває на шляху реформи деінституціоналізації, тож проживання дітей у спеціальних закладах має відійти в історію, повідомив він.

"Кожна українська дитина заслуговує на те, щоб жити в українській родині", – стверджує Уповноважений з прав людини.

Лубінець також заявив, що Росія не надає офіційних списків депортованих українських дітей. Інформацію про подальші плани їхнього переміщення влада дізнається завдяки розвідорганам і небайдужим українцями з тимчасово окупованих територій.

Раніше ми розповідали про шість сценаріїв, за якими РФ викрадає українських дітей з тимчасово окупованих територій.