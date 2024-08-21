Письменниця Джоан Роулінг видалила 27 твітів після позову алжирської боксерки Іман Хеліф

Популярна британська письменниця Джоан Роулінг видалила 27 дописів зі свого акаунту в соцмережі X (раніше – Twitter) і впродовж майже двох тижнів не публікувала нових.

Це відбулося незадовго після оприлюднення інформації про позов щодо кіберпереслідування, який подала алжирська боксерка Іман Хеліф.

Спад активності та відсутність деяких твітів помітив американський громадський активіст Тревіс Екерс.

"Джоан Роулінг видалила 27 твітів відтоді, як її ім’я згадали в судовому позові, який подала олімпійська чемпіонка з боксу Іман Хеліф. Також Роулінг не публікувала твіти протягом 13 днів", – зазначив він.

Нагадаємо, володарка золотої медалі з боксу Олімпіади-2024 Іман Хеліф заявила про те, що зіткнулася потоком звинувачень і знущань у мережі після безпідставних звинувачень у тому, що вона – "біологічний чоловік".

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"Поки вона змагалася на Олімпійських іграх, за межами рингу проходив шалений шторм. За все моє життя я не бачив нічого настільки огидного.

Вона така розумна і має дивовижну мотивацію. [Її перемога] відчувалася найприємнішим досягненням за мою кар’єру тренера", – прокоментував наставник спортсменки Педро Діас.

Попри те, що Міжнародний олімпійський комітет висловив спортсменці підтримку, публічні особи, серед яких були Джоан Роулінг, Ілон Маск і Дональд Трамп, різко критикували її.

Британська письменниця звинуватила олімпійську чемпіонку в тому, що боксерка "насолоджується стражданнями жінки, яку він (йдеться про те, що алжирка нібито чоловік за статтю – ред.) щойно вдарив по голові".

Згодом адвокат чемпіонки Набіль Буді повідомив про звернення до суду з позовом про кіберпереслідування, в якому згадали Роулінг і Маска.