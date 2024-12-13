Одразу після війни Міносвіти планує повернути 100 тисяч іноземних студентів в Україну

Після війни МОН хоче повернути до країни 100 тисяч іноземних студентів

Міністерство освіти та науки планує у найкоротші терміни після закінчення війни повернути до України мінімум 100 тисяч іноземних студентів.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в інтерв'ю Українському радіо.

"Ми поставили собі за мету, я можу це оголосити, що найближчим часом, після завершення війни, нам потрібно повернути в Україну як мінімум 100 тисяч (іноземних – ред.) студентів", – зазначив він.

За словами заступника міністра, також треба зайнятися збільшенням їхньої кількості.

Винницький нагадав, що до повномасштабного вторгнення росіян в Україні навчалося понад 70 тисяч іноземних студентів, переважно з Північної Африки, Індії та країн пострадянського простору. Більшість із них здобували медичну освіту.

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Заступник міністра підкреслив важливість того, щоб іноземні студенти навчалися українською мовою.

За словами Винницького, в середньому навчання одного такого студента коштує 10 тисяч євро на рік.

"Це мільярд євро щороку для нашої економіки. Наша освіта є конкурентоспроможною, і ми маємо можливості розвивати цей напрям. Зараз необхідно вкладати в інфраструктуру, щоб зробити її привабливою. Ми маємо можливість створити економічний драйвер завдяки мережі закладів вищої освіти, яка на сьогодні існує в Україні", – наголосив заступник міністра.

Він також зауважив, що мережа закладів вищої освіти в Україні була створена для значно більшої кількості студентів, ніж є зараз.

Нагадаємо, станом на 1 листопада 2024 року в Україні навчаються 27,2 тисячі студентів з інших країн. З них 7,1 тисячі вступили цьогоріч.

Степан Гафтко, "Українська правда"