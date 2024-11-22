Скільки в Україні студентів-іноземців і які спеціальності вони обирають? Дані від МОН
В українських вишах навчаються понад 27 тисяч іноземців. Більш ніж третину складають студенти з Китаю.
Найпопулярнішою спеціальністю серед іноземців є медицина, повідомили у Міністерстві освіти і науки.
Станом на 1 листопада 2024 року в Україні навчаються 27,2 тисячі студентів з інших країн. З них 7,1 тисячі вступили цьогоріч.
Найбільше студентів з таких країн:
- Китай – 10,7 тисячі;
- Азербайджан – 4,3 тисячі;
- Індія – 1,8 тисячі;
- Грузія – 1,2 тисячі;
- Марокко – 1,2 тисячі;
- Туреччина – 858;
- Туркменістан – 858.
В українських університетах також навчаються 514 росіян. Є й громадяни США (275) і Великої Британії (120).
Найпопулярнішими спеціальностями серед іноземців є:
- медицина – 4,4 тисячі студентів;
- менеджмент – 3,8 тисячі;
- економіка – 1,1 тисячі;
- право – 985;
- фармація і промислова фармація – 979;
- музичне мистецтво – 969;
- освітні й педагогічні науки – 866.
До першої п’ятірки університетів за кількістю іноземних студентів увійшли:
- Київський національний університет технологій та дизайну – 1,7 тисячі;
- Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця – 1,7 тисячі;
- Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" – 1,1 тисячі;
- Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова – 1,07 тисячі;
- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – 989.
Всього з 1 січня по 31 жовтня 2024 року українські виші зареєстрували 8,5 тисячі запрошень іноземців на навчання. Торік їх було 14,3 тисячі, у 2022-му – 17,8 тисячі.
Для порівняння, перед повномасштабним вторгненням – у 2021 році – таких запрошень нарахували 65,3 тисячі.
Раніше ми писали, що майже половину іноземних студентів у польських вишах складають українці. Їх налічується понад 45,5 тисяч.