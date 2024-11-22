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Скільки в Україні студентів-іноземців і які спеціальності вони обирають? Дані від МОН

Альона Павлюк — 22 листопада, 17:48
Скільки в Україні студентів-іноземців і які спеціальності вони обирають? Дані від МОН
Скільки в Україні іноземних студентів – статистка від МОН
inside-studio/Depositphotos

В українських вишах навчаються понад 27 тисяч іноземців. Більш ніж третину складають студенти з Китаю.

Найпопулярнішою спеціальністю серед іноземців є медицина, повідомили у Міністерстві освіти і науки.

Станом на 1 листопада 2024 року в Україні навчаються 27,2 тисячі студентів з інших країн. З них 7,1 тисячі вступили цьогоріч.

Найбільше студентів з таких країн:

  • Китай – 10,7 тисячі;
  • Азербайджан – 4,3 тисячі;
  • Індія – 1,8 тисячі;
  • Грузія – 1,2 тисячі;
  • Марокко – 1,2 тисячі;
  • Туреччина – 858;
  • Туркменістан – 858.

В українських університетах також навчаються 514 росіян. Є й громадяни США (275) і Великої Британії (120).

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Країни, з яких приїжджають студенти до України
З яких країн приїжджають студенти до України
Міністерство освіти і науки

Найпопулярнішими спеціальностями серед іноземців є:

  • медицина – 4,4 тисячі студентів;
  • менеджмент – 3,8 тисячі;
  • економіка – 1,1 тисячі;
  • право – 985;
  • фармація і промислова фармація – 979;
  • музичне мистецтво – 969;
  • освітні й педагогічні науки – 866.
Міністерство освіти і науки
Міністерство освіти і науки

До першої п’ятірки університетів за кількістю іноземних студентів увійшли:

  • Київський національний університет технологій та дизайну – 1,7 тисячі;
  • Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця – 1,7 тисячі;
  • Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" – 1,1 тисячі;
  • Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова – 1,07 тисячі;
  • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – 989.
Міністерство освіти і науки
Міністерство освіти і науки

Всього з 1 січня по 31 жовтня 2024 року українські виші зареєстрували 8,5 тисячі запрошень іноземців на навчання. Торік їх було 14,3 тисячі, у 2022-му – 17,8 тисячі.

Для порівняння, перед повномасштабним вторгненням – у 2021 році – таких запрошень нарахували 65,3 тисячі.

Раніше ми писали, що майже половину іноземних студентів у польських вишах складають українці. Їх налічується понад 45,5 тисяч.

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