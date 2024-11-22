Скільки в Україні студентів-іноземців і які спеціальності вони обирають? Дані від МОН

Скільки в Україні іноземних студентів – статистка від МОН

В українських вишах навчаються понад 27 тисяч іноземців. Більш ніж третину складають студенти з Китаю.

Найпопулярнішою спеціальністю серед іноземців є медицина, повідомили у Міністерстві освіти і науки.

Станом на 1 листопада 2024 року в Україні навчаються 27,2 тисячі студентів з інших країн. З них 7,1 тисячі вступили цьогоріч.

Найбільше студентів з таких країн:

Китай – 10,7 тисячі;

Азербайджан – 4,3 тисячі;

Індія – 1,8 тисячі;

Грузія – 1,2 тисячі;

Марокко – 1,2 тисячі;

Туреччина – 858;

Туркменістан – 858.

В українських університетах також навчаються 514 росіян. Є й громадяни США (275) і Великої Британії (120).

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З яких країн приїжджають студенти до України Міністерство освіти і науки

Найпопулярнішими спеціальностями серед іноземців є:

медицина – 4,4 тисячі студентів;

менеджмент – 3,8 тисячі;

економіка – 1,1 тисячі;

право – 985;

фармація і промислова фармація – 979;

музичне мистецтво – 969;

освітні й педагогічні науки – 866.

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До першої п’ятірки університетів за кількістю іноземних студентів увійшли:

Київський національний університет технологій та дизайну – 1,7 тисячі;

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця – 1,7 тисячі;

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" – 1,1 тисячі;

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова – 1,07 тисячі;

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – 989.

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Всього з 1 січня по 31 жовтня 2024 року українські виші зареєстрували 8,5 тисячі запрошень іноземців на навчання. Торік їх було 14,3 тисячі, у 2022-му – 17,8 тисячі.

Для порівняння, перед повномасштабним вторгненням – у 2021 році – таких запрошень нарахували 65,3 тисячі.

Раніше ми писали, що майже половину іноземних студентів у польських вишах складають українці. Їх налічується понад 45,5 тисяч.