ЗМІ: Майже половина іноземних студентів у польських вишах – українці

Українці можуть претендувати на безкоштовне навчання в польських вишах

Станом на кінець 2023-2024 навчального року в польських вищих навчальних закладах навчалися орієнтовно 102,7 тисячі іноземних студентів. Серед них 45,5 тисячі (45%) – громадяни України.

Про це повідомило Міністерство науки і вищої освіти Польщі у відповідь на запит "Укрінформу".

За даними відомства, минулого року до польських вишів вступили 19,9 тисячі українських студентів. Більшість із них місцем навчання обрали приватні заклади.

"Кількість громадян України, яких прийняли на навчання у 2023/2024 навчальному році, становила 19,9 тисячі осіб.

З них 11,9 тисячі навчалися у приватних вишах, 7,8 тисячі – у державних, а 0,2 тисячі – у церковних університетах", – додали там.

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У Міністерстві пояснили, що, за спеціальним законом Польщі, у зв’язку із російською агресією громадяни України можуть безкоштовно здобувати вищу освіту в польських державних навчальних закладах, якщо вчаться на денній формі польською мовою.

Також українці можуть претендувати на соціальну стипендію та кредит на навчання.

Крім того, загальні правила для іноземних студентів у Польщі передбачають, що громадяни України можуть отримувати стипендії ректора, виплати для людей з інвалідністю та іншу фінансову допомогу.

Нагадаємо, з 2025 року українська мова стане однією з дисциплін, з яких випускники польських шкіл можуть складати іспит для отримання атестата.