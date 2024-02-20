У Південній Кореї пастора засудили за сексуальне насильство над підлітками-біженцями

Південнокорейського пастора засудили за сексуальне насильство над неповнолітніми біженцями з Північної Кореї

У Південні Кореї ув’язнили пастора Чун Кі Вона, який допомагав північнокорейським біженцям. Його визнали винним у сексуальному насильстві над неповнолітніми втікачами.

Чоловіка засудили до п’яти років ув’язнення, повідомляє CNN.

Чун Кі Вон очолював християнську благодійну організацію Durihana. За його словами, з 1999 року вона допомогла понад тисячі біженців дістатися до Сеула.

Крім того, організація керує школою-інтернатом для північнокорейських дітей, де їх "навчають християнської віри".

Біженці з Північної Кореї часто тікають з країни через Китай. Однак там їх вважають нелегальними мігрантами та можуть примусово депортувати. На батьківщині на втікачів можуть чекати тортури, сексуальне насильство, табори або навіть страта.

Крім того, тисячі північнокорейських біженців викрадають або продають для роботи в китайській секс-індустрії.

Пастор Чун Кі Вон Durihana

Щоб уникнути цього, багато з втікачів покладаються на мережу таємних маршрутів і конспіративних квартир, створену корейськими пасторами. Очолювана Чуном Durihana була її частиною.

Центральний районний суд Сеула визнав Чун Кі Вона винним у сексуальному насильстві над шістьма неповнолітніми, яке він вчиняв між 2016 і 2023 роками.

Всі постраждалі були або північнокорейськими біженцями, або дітьми біженців.

За словами судді, Чун розбещував підлітків, "перебуваючи на посаді директора школи, де він мав абсолютний вплив на жертв".

Окрім п’ятирічного ув’язнення, Чуну присудили 80-годинну програму лікування, призначену для сексуальних насильників. Йому також буде заборонено протягом п’яти років працювати в організаціях, пов'язаних із дітьми та молоддю з інвалідністю.

Нагадаємо, Південна Корея зобов’язала Японію виплатити компенсацію жінкам, яких змушували працювати у борделях під час Другої світової війни.