"Створили імідж порнозалежних": плем'я з Амазонії позивається до The New York Times через репортаж

Плем'я з Амазонії позивається до NYT через репортаж

Корінне плем'я з бразильської Амазонії подало до суду на видання The New York Times через репортаж про їхнє підключення до інтернету.

Позивачі стверджують, що він створив їм імідж залежних від технологій і порнографії, повідомляє Associated Press.

Плем'я марубо з долини Джаварі налічує близько 2 тисяч представників. У червні 2024 року до них навідався репортер Джек Нікас, щоб дізнатися, як марубо живеться після появи у них супутникового зв'язку через Starlink.

У репортажі журналіст розповідав, що менше ніж за рік громада зіткнулася з новими викликами, пов'язаними із всепроникним впливом інтернету.

Серед проблем, які назвав Нікас, – підлітки, яких складно відірвати від телефонів, групові чати з плітками, залежність від соціальних мережі, онлайн-знайомства, жорстокі відеоігри, шахрайство, дезінформація та перегляд порнографії неповнолітніми.

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За словами репортера, вождь племені був найбільше занепокоєний через порнографію, адже їхня культура не схвалює навіть поцілунки у громадських місцях.

У статті немає жодної іншої згадки про порно, але наголос на ньому зробили інші ЗМІ, які посилалися на репортаж. Зокрема, TMZ опублікувало новину під заголовком "Підключення до Starlink Ілона Маска зробило віддалене плем'я залежним від порно".

Поселення марубо Fellipe Abreu/Getty Images

Незадовго після виходу репортажу Нікас випустив ще один матеріал. Він зазначив, що марубо насправді не є залежним від порнографії та наголосив на відсутності цих тверджень в оригінальній статті.

Однак плем’я це не задовольнило. Вони заявили, що The New York Times переклало відповідальність на інші агрегатори.

У позові марубо стверджують, що репортаж зобразив плем’я "як спільноту, нездатну впоратися з елементарним доступом до інтернету". Скаржаться вони і на твердження про "поглинену порнографією" молодь.

"Ці заяви були не лише підбурювальними, але й переконували пересічного читача, що народ марубо впав у моральний і соціальний занепад безпосередньо внаслідок доступу до інтернету.

Таке зображення виходить далеко за рамки культурного коментаря. Воно безпосередньо атакує характер, мораль і соціальне становище цілого народу, припускаючи, що йому не вистачає дисципліни або цінностей, щоб функціонувати в сучасному світі", – йдеться у заяві.

Окрім The New York Times, відповідачами також є TMZ та Yahoo. Марубо стверджують, що статті останніх посилили репортаж та зробили його сенсаційнішим, а також очорнили плем'я.

У The New York Times заявили, що "мають намір рішуче захищатися" від позову.

"Будь-яке неупереджене прочитання цієї статті свідчить про делікатне і тонке дослідження переваг і складнощів нових технологій у віддаленому корінному селі з гордою історією і збереженою культурою", – прокоментували у виданні.

Позивачі вимагають від кожного з відповідачів щонайменше 180 мільйонів доларів.