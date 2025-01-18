Верховний суд США розгляне скаргу проти книг про ЛГБТ у школах: серед позивачів – віряни української церкви

Протести батьків школярів у Монтгомері в 2023 році

Верховний суд США розгляне справу за позовом батьків учнів початкової школи. Дорослі вимагають, щоб заклад освіти дозволив відмовитися від уроків за книжками з ЛГБТ+ персонажами.

Вони вважають, що це суперечить їхнім релігійним переконанням. Серед позивачів – віряни української православної церкви у США.

Про це повідомляє Washington Post, AP News та Reuters.

Протягом 2022-2023 навчального року в школах округу Монтгомері штату Меріленд запровадили список книг для читання, які передбачали твори з героями ЛГБТ+ спільноти. Цей мало би сприяти відкритості дітей до різних учнів.

Книги зі шкільного переліку містять розповіді про відвідування сім’єю параду гордості (рівності), знайомство дівчини з майбутнім чоловіком дядька, кохання принца до лицаря під час битви з драконом, переживання дівчини щодо дарування валентинки іншій дівчині, а також трансгендерного хлопчика.

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Книги в переліку призначені для читання учнями різних вікових категорій – від дошкільнят до випускників. При укладанні переліку враховували відгуки батьків.

Тамтешньою шкільною системою передбачена вимога для вчителів читати дітям щонайменше один збірник оповідань на рік зі згаданого списку.

Спершу директори деяких шкіл дозволяли родинам забирати своїх дітей із занять, на яких могли використовувати ці книги. Однак у березні 2023 року центральний офіс шкільної системи округу заборонив відмовлятися від занять.

Група батьків, серед яких мусульмани, католики та православні християни, подали позов у 2023 році, заявивши, що відповідна заборона порушує право на свободу віросповідання. Серед позивачів – Тамера Махмуда, Енаса Бараката, Кріс та Мелісса Персак, Джефф та Світлана Роман.

У судових документах батьки заявили, що шкільна рада Монтгомері нібито видала вказівки, за якими вчителі мали наголошувати на тому, що "не всі є хлопчиками чи дівчатками".

Адвокат родин у цій справі Ерік Бакстер заявив, що на шкільну систему "тисне суперечлива гендерна ідеологія".

"Суд повинен чітко дати зрозуміти: батьки, а не держава, повинні вирішувати, як і коли знайомити своїх дітей з делікатними питаннями статі та сексуальності", – сказав Бакстер.

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Водночас шкільний округ заявив, що збірки оповідань не використовують на уроках, які пов'язані зі статтю та сексуальністю. Крім того, педагоги не вимагають дітей змінювати сексуальну орієнтацію чи гендерну ідентичність.

"Жодного учня не просять і не очікують від нього зміни поглядів щодо його чи її сексуальної орієнтації чи гендерної ідентичності.

Натомість книги доступні для індивідуального читання, читання вголос у класі та інших освітніх заходів, спрямованих на розвиток і вдосконалення навичок грамотності", – стверджують представники шкільного округу.

Раніше нардепка Мар'яна Безугла назвала хворими представників ЛГБТ-спільноти. Вона заявила, що це "відхилення від норми" і порівняла їх із людьми, що мають псоріаз чи алергію.