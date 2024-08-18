Як вижив найстаріший у світі горбатий кит? Вчені намагаються розгадати таємницю

Олд Таймер є частиною популяції, яка проводить зиму у водах навколо Гаваїв, а літо – на південному сході Аляски.

У Тихому океані поблизу Аляски помітили найстарішого у світі горбатого кита – самця Олд Таймера. Для вчених є загадкою, як йому вдалося так довго прожити в мінливому середовищі.

Олд Таймера вперше сфотографували ще у 1972 році, пише The New York Times.

"Йому щонайменше 53 роки. Це робить його "найстарішим відомим горбатим китом у світі", – каже доктор Адам Пек, дослідник морських ссавців з Гавайського університету в Хіло, співзасновник і президент Інституту дельфінів.

Коли він у липні сфотографував кита у протоці Фредеріка на Алясці, то миттєво впізнав "свого старого друга".

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"Хвіст горбатого кита унікальний, як і відбиток пальця людини. Частки хвоста мають фестончасті краї, які відрізняють китів один від одного. На нижній стороні є чіткі чорно-білі візерунки, які позначають кита на все життя", – зазначив Адам Пек.

Через комерційний китобійний промисел, популяції горбатих китів сильно скоротилися. І хоч за останні десятиліття вони трохи відновилися, та тваринам і досі загрожують зміна клімату, зіткнення з кораблями і заплутування в рибальських знаряддях.

Доктор Пек хвилювався за Олд Таймера: востаннє він бачив кита в 2015 році в розпал рекордної морської спеки. Тоді загинули десятки морських птахів і ссавців, зокрема горбатих китів. Але через дев'ять років він на власні очі побачив, що Олд Таймер вижив.

"Це було зворушливо", – згадує доктор Пек.

Відстежувати місцеперебування китів нелегко: раніше вчені могли використовувати лише власні очі, щоб порівняти нові фото їхніх хвостів зі старими. Але майбутні дослідження будуть прискорені за допомогою штучного інтелекту. І доктор Пек сподівається, що це допоможе йому дізнатися, як деякі кити можуть переживати важкі умови.

У північній частині Тихого океану живуть численні популяції горбатих китів. Олд Таймер є частиною популяції, яка проводить зиму, розмножуючись у водах навколо Гаваїв, а літо – на південному сході Аляски, харчуючись рибою та крилем.

Ці горбаті були предметом постійного наукового дослідження, яке розпочалося в 1976 році, коли дослідник морських ссавців Луїс Герман почав фотографувати китів і їхні характерні хвости.

Доктор Герман щороку фотографував горбатих китів і зібравши величезну колекцію знімків їхніх хвостів. Це дозволило вченим стежити за окремими китами протягом їхнього життя.

Ці випадкові фотографії, яких зараз нараховується понад 30 тисяч, дали новий погляд на життя китів – від їх міграційних моделей до соціальної поведінки.

"Це одне з найтриваліших наукових досліджень горбатих китів у світі", – зазначає доктор Пек, один із колишніх студентів і колег доктора Германа.

Тепер учений планує дослідити, як горбаті пережили роки рекордної спеки. Він хоче з’ясувати, чи був вік Олд Таймера перевагою для виживання.

"Цілком можливо, що Олд Таймер жив достатньо довго, щоб адаптуватися до умов, коли харчові ресурси обмежені", – сказав доктор Пек.

Раніше полярники показали цікаву поведінку горбатого кита – на відео він фонтанує, округлює спину та показує хвіст.