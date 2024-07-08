Кити закручують спіралі в океані. Полярники розповіли про причину явища

Цікаво, що не всім популяціям горбатих китів властива така поведінка.

Українські полярники з антарктичної наукової станції "Академік Вернадський" показали полювання горбатих китів за допомогою бульбашкової сітки (Bubble Net). Таким чином вони змушують скупчуватися криль і рибу, неначе заганяючи їх в пастку.

Відео типової поведінки цих тварин біля поверхні води опублікували у Національному антарктичному науковому центрі.

За словами полярників, у "бульбашкових полюваннях" зазвичай бере участь група китів – від кількох до двох десятків особин.

"Цей процес досить складний, передбачає постійну комунікацію та синхронізацію учасників й засвідчує високий соціальний інтелект горбанів.

Здебільшого в групі є лідер, який першим починає видувати бульбашки й закручувати спіраль навколо зграї риби чи крилю. За ним слідують інші кити, щоб утримувати здобич у пастці та підштовхувати її до поверхні", – розповідають у НАНЦ.

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Відео Юрія Шовкалюка

Розмір сітки, яку вони при цьому утворюють, у діаметрі може сягати аж 30 метрів.

"Відтак один з китів подає звуковий сигнал годування, після чого всі інші одночасно пливуть вгору, через центр спіралі, відкривши рот.

У цей момент тварини набирають у рот все на своєму шляху завдяки великим горловим складкам. Вони розправляються і дозволяють набрати великий об'єм води, яку кити потім виштовхують через пластини вуса, а здобич споживають", – пояснюють науковці.

При цьому горбані допомагають собі довгими грудними плавцями, спрямовуючи ними "поживу" до рота.

Попри великий рот, кити мають вузьку глотку (розміром із кавун), тому проковтнути вони можуть обмежену кількість їжі.

"Вперше бульбашкове полювання китів було задокументовано 1929 року. Воно дозволяє за короткий час поживитися якомога більшій кількості тварин.

Але примітно, що такий спосіб добування їжі не є вродженим. Ці навички передаються від одних особин іншим, передусім від матері до дитинчати. Не усім популяціям горбатих китів властива така поведінка", – зазначають полярники.

Вони кажуть, що Антарктиці спостерігати бульбашкові сітки можна доволі часто, адже горбані припливають у тутешні холодні води, щоб наїстися та накопичити жир. А в сезон живлення вони можуть полювати понад 20 годин на добу!

"До китових спіралей в океані нерідко злітаються птахи. На відео якраз можна побачити домініканських мартинів, які й собі намагаються вихопити здобич після полювання горбанів", – коментують ролик у НАНЦ.

Нагадаємо, дослідники вперше зафільмували, як синій кит годує своє дитинча. Це сталося під час щорічної міграції морських ссавців.