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На Львівщині поліцейські врятували 60-річного чоловіка, в якого стався епілептичний напад

Ірина Батюк — 29 травня, 17:55
На Львівщині поліцейські врятували 60-річного чоловіка, в якого стався епілептичний напад
У поліції закликають українців у надзвичайних ситуаціях телефонувати 102
Фото: annakovalkovalenko/Depositphotos

У Дрогобичі, що на Львівщині, правоохоронці надали першу домедичну допомогу 60-річному чоловікові, який був без свідомості через епілептичний напад.

Зараз його життю та здоров’ю нічого не загрожує, кажуть у поліції області.

Під час патрулювання інспектори групи реагування, лейтенанти Віталій Сенчишин і Роман Малиш помітили на вулиці Лесі Українки скупчення людей. Виявилося, що перехожі схилилися над чоловіком, який перебував без свідомості.

"Співробітники зреагували за секунди – надали непритомному першу домедичну допомогу, привели його до тями та викликали швидку.

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В подальшому 60-річного мешканця одного з сіл Дрогобицького району було госпіталізовано. Зараз загрози його життю немає", – кажуть правоохоронці.

У поліції закликають українців у надзвичайних ситуаціях не зволікати і телефонувати 102.

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Як надати першу допомогу в разі епілептичного нападу?

"Епілептичний напад може статися несподівано і для вас, і для людини, яка має епілепсію. Він може статися у будь-якому місці, у будь-якій ситуації та у будь-який час. Та правильно надана перша допомога може не лише вберегти людину від травм, а і врятувати їй життя", кажуть у Центрі громадського здоров’я.

Існує правило щодо першої допомоги, яке англійською звучить як Stay, Safe, Side:

  • Stay – залишайтеся з людиною до прибуття лікарів або до закінчення нападу, зафіксуйте час початку і кінця судом;
  • Safe: – покладіть постраждалого у безпечне та комфортне місце;
  • Side – потурбуйтеся про те, щоб під час нападу людина не травмувала себе: підкладіть щось м’яке під голову, поверніть у стабільне бокове положення.

Не потрібно класти будь-що у рот людині, в якої напад. По-перше, вона фізично не може проковтнути собі язик. По-друге, під час судом щелепа дуже міцно стиснута, і якщо ви будете намагатися щось проштовхнути людині у рот, ймовірно, ви її пошкодите.

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