У Канаді розкрили крадіжку знаменитої світлини насупленого Черчилля

У Канаді розкрили крадіжку знаменитого портрета насупленого Вінстона Черчилля, який зник 2 роки тому з готелю в Оттаві.

Виявилося, що світлину продали на аукціоні покупцеві з Італії, повідомляє The Guardian.

Фото "Лев, що реве" ("Roaring Lion") покійного британського прем'єр-міністра зробив канадський фотограф вірменського походження Юсуф Карш після того, як Черчилль виступив перед канадським парламентом у 1941 році.

Згідно з історичними свідченнями, Карш вирвав сигару з рота Черчилля безпосередньо перед тим, як сфотографувати його. Це змусило британського прем'єра скривитися.

Портрет є одним із найвідоміших зображень Черчилля. Він навіть з'явився на британській банкноті номіналом у п'ять фунтів стерлінгів.

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Портрет Вінстона Черчилля, зроблений Юсуфом Каршем Yousuf Karsh, Wikipedia

Юсуф Карш подарував фото готелю Fairmont Chateau Laurier в Оттаві. Саме в ньому він разом із дружиною прожили 18 років після того, як втекли від геноциду вірмен. До 1992 року Карш також мав там студію.

У серпні 2022 року працівники готелю помітили, що світлину, яка висіла у читальному залі поруч з головним вестибюлем, замінили на підробку.

Тоді колишні гості готелю поділилися своїми фотографіями портрета, зробленими протягом багатьох років. Це допомогло звузити дату його ймовірного зникнення – з 25 грудня 2021 року до 6 січня 2022 року.

Тепер, через два роки розслідувань, поліція Оттави повідомила, що за допомогою підказок громадськості та криміналістичної експертизи вони знайшли злочинця. Ним виявився 43-річний чоловік, який мешкає за 370 кілометрів на захід від Оттави.

Виявилося, що портрет продали через аукціонний дім у Лондоні покупцеві з Італії. Ніхто, крім самого викрадача, не знав, що світлина крадена.

Підозрюваного заарештували у квітні 2024 року. Його звинуватили у крадіжці, підробці та торгівлі краденим.

Наразі портрет залишається у Генуї. Однак протягом цього місяця його повернуть до готелю Fairmont Chateau Laurier та знову вивісять на огляд гостей.

Нагадаємо, французькі судові виконавці вилучили з паризького сховища понад 100 робіт художників-авангардистів. Серед них – картини Казимира Малевича. Вони підозрюють, що твори вкрали у приватного колекціонера.