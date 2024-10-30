Поліція Києва розслідує виступ коміка Стенюка через жарт про мусульман

Поліція Києва розпочала розслідування дій стендап-коміка Антона Стенюка через його жарт про мусульман, який викликав обурення в суспільства.

Провадження відкрили за частиною 1 статті 161 Кримінального кодексу – порушення рівноправності громадян через релігійні чи національні ознаки. Підозр поки не оголошено, повідомили у поліції, передає "Інтерфакс-Україна".

Якщо жарт коміка буде визнано таким, що порушує законодавчі норми, йому може загрожувати штраф у розмірі від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, обмеження волі до п’яти років або позбавлення волі до трьох років із забороною обіймати певні посади та займатися певною діяльністю.

Інцидент щодо жарту Стенюка на тему релігії розгорівся 25 вересня, коли в соцмережах поширили уривок із його концерту.

"Ця війна – це просто нонсенс. Я не знаю, як так сталося, що одні православні вбивають інших православних, коли у світі ще так багато мусульман.

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Я не кажу, що потрібно вбивати мусульман, я адекватна людина, я розумію, що зараз це не на часі. Тим більше, цим уже займаються іудеї", – сказав Стенюк під час концерту.

Висловлювання викликало засудження з боку мусульманської спільноти. Зокрема голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у своєму дописі назвав жарт проявом релігійної ворожнечі.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець також відреагував на скандал і звернувся до поліції, щоб перевірити, чи порушує цей жарт права вірян.

Пізніше Антон Стенюк випустив відеозвернення, де вибачився перед усіма, кого могли зачепити його слова. Він визнав, що цей жарт був недоречним, та повідомив, що видалив його з запису концерту. Стенюк зазначив, що також планує вирізати цей фрагмент із повної версії виступу, яка розміщена на YouTube.

У зверненні комік підкреслив: "Я щиро прошу вибачення перед усіма, кого могли образити мої слова під час мого сольного виступу... Один із моїх жартів був недоречним і неприпустимим. І я глибоко шкодую, що міг образити багатьох людей, зокрема представників мусульманської спільноти. Я не мав на меті когось принизити або образити за релігійною ознакою".