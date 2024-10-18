Підозрюють отруєння невідомою речовиною: у Рівному розслідують смерть 3-річного хлопчика
Правоохоронці з'ясовують обставини смерті 3-річного хлопчика з Дубна, який помер від можливого отруєння невідомою речовиною.
Про це повідомили в Рівненській обласній прокуратурі.
Дитину госпіталізували разом з мамою та бабусею, коли в них з'явилися підозри на отруєння. Спочатку їх відвезли до Дубенської лікарні, а пізніше через погіршення стану хлопчика перевели до обласної лікарні в Рівному. Врятувати життя дитині лікарям не вдалося.
Попередньо у прокуратурі зазначають, що причиною смерті могло стати отруєння, проте, чим саме – поки невідомо. Слідство розглядає кілька варіантів: отруєння чадним газом, рибою, яку їли всі, окрім батька, або ж іншою речовиною.
Правоохоронці підкреслили, що найближчим часом очікують на результати експертиз, які дадуть можливість більш точно оцінити ситуацію.
За словами правоохоронців, також слідчі перевіряють дії медиків, щоб з'ясувати, чи своєчасно і правильно надавали допомогу хлопчику.
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