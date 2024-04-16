У Кривому Розі чоловік справив потребу на Меморіал Героїв: йому повідомили про підозру

У Кривому Розі чоловік справив потребу на Меморіал Героїв. Поліція повідомила йому про підозру у хуліганстві.

Порушнику загрожує штраф або до п’яти років обмеження волі, повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Дніпропетровській області.

Злочин стався 12 квітня близько 23-ї години. За даними правоохоронців, 30-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння підійшов до Меморіалу Героїв та "з особливим цинізмом вчинив хуліганські дії".

У мережі опублікували відео, на якому видно, як він справляє свою потребу поміж стендами із фото, присвяченими загиблим захисникам із Кривого Рогу.

Також чутно, що чоловік знає оператора й просить його не знімати та видалити відео.

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Як повідомила інспекторка з комунікації Криворізького районного управління поліції Ангеліна Крадожон у коментарі для "УП. Життя", раніше зловмисника до відповідальності не притягали.

15 квітня чоловікові повідомили про підозру за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України – "хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом".

Йому загрожує покарання у вигляді штрафу від 17 до 34 тисяч гривень або пробаційний нагляд строком до п’яти років чи обмеження волі на той самий строк.

Нагадаємо, у Дніпрі троє дітей повалили надгробний хрест на могилі українського захисника.