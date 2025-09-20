Історія пса Міші з метро: після скарг у соцмережах поліція перевірила умови утримання собаки

Після скарг у соцмережах на неналежні умови утримання столичні правоохоронці перевірили притулок, куди волонтери помістили пса Мішу. Собака став відомим після того, як йому тимчасово заборонили ховатися від обстрілів на станції метро "Теремки".

У соцмережі директорка інформаційно-аналітичних програм на "Першому" Світлана Коляда заявила: попри попередні заяви волонтерів, у Міші є власниця.

Жінка навідалася до тварини у притулок Patron Pet Center, де про нього зараз дбають.

"Собака в стресі, ніби під чимось. Хазяйка переживає. Міша не їсть. Є і охоча жінка забрати його, але їй не показали Мішу, відмовили.

Звернення у поліцію буде. Всі оті захисники викрадення можуть відпочивати. Собаку потрібно повернути хазяйці. До речі, старенька дуже за ним сумує, а він – собачка у віці. Її стан на совісті горе топволонтерки", – додала Коляда.

За її словами, стан Міші можна пояснити тим, що його "напхали пігулками".

Згодом у Головному управлінні Національної поліції Києва повідомили, що провели перевірку умов в центрі для тварин, де проживає Міша. Фахівці порушень там не виявили.

Фото: Поліція Києва/Facebook Фото: Поліція Києва/Facebook

"Поліціянти поспілкувались із працівниками установи, оглянули Мішу та місце його тимчасового перебування – собака доглянутий, проходить соціалізацію та перебуває під наглядом співробітників центру, песику надається вся необхідна медична допомога та забезпечується харчування", – стверджують правоохоронці.

Там додали, що після адаптації собаці шукатимуть нову родину.

Що відомо про пса Мішу та чому ним опікуються волонтери?

Раніше активісти заявили, що після скарги догхантера (людини, яка займається винищенням тварин) місцевому собаці Міші заборонили вхід на станцію метро "Теремки". Раніше там собака ховався від обстрілів.

Після публічного розголосу в метрополітені визнали, що один раз на станцію не пустили собаку. Однак згодом йому дозволили користуватися укриттям.

Там наголосили, що Міша має власника – бабусю, яка продає квіти неподалік від станції.

Згодом волонтерка Сніжана Бугрік спростувала інформацію про те, що пес не безпритульний. Через увагу догхантерів активістка вирішила забрати собаку – у цьому допомагала Команда порятунку тварин (KARG) міста Києва.

"Це дійсно була скарга від [Олексія] Святогора. Він очолює рух догхантерів в Україні, які займаються вбивством безхатніх тварин. Цей рух давно існує, хоча вони й стали менш помітними з початком війни", – пояснила волонтерка в коментарі для "УП. Життя".

У розмові з редакцією волонтери KARG розповіли, що власницею Міші називають продавчиню квітів поблизу станції. За їхніми словами, жінка нібито забрала до себе додому матір тварини.

"Він сидів поруч із нею (продавчинею – ред.), коли та торгувала квітами. Коли пішла, хотів піти також, але не зробив цього навіть після нашої пильної уваги.

Продавчиня не казала, що це її пес, коли при ній собаку намагалися впіймати", – пояснили волонтери

Згодом Сніжана Бугрік опублікувала результати УЗД Міші та заявила, що ті свідчать про наявність у нього багатьох хвороб, зокрема новоутворень у селезінці.

"УП. Життя" звернулася до притулку Patron Pet Center із проханням підтвердити захворювання собаки. Волонтери заявили, що тварина поки проходить додаткове обстеження, тому остаточних висновків ветеринара поки немає.