Притулок на Київщині звинувачують у неналежних умовах утримання тварин: поліція проводить перевірку

Притулок для тварин "Сіріус", розташований у Вишгороді на Київщині, звинуватили у жорстокому поводженні і неналежних умовах утримання тварин.

Наразі поліція Київщини проводить перевірку та встановлює обставини ймовірного злочину.

Про знущання над тваринами у притулку повідомила волонтерка Олена Гончар – жінка щосуботи приходить у "Сіріус", де проживає понад 3 тисячі собак.

У коментарі для "УП. Життя" Олена розповіла, що про проблеми притулку небайдужі раніше писали в чаті, до якого входили волонтери та керівництво притулку. Однак останні переважно ігнорували ці повідомлення.

А 22 лютого 2025 року волонтери, які навідалися до притулку, виявили у вольєрі собаку, що перебував у важкому стані. Як пояснив ветеринар, до якого доставили тварину, пес втратив чутливість у задніх лапах і декілька днів не рухався. При цьому він лежав у власних випорожненнях.

РЕКЛАМА:

Керівництво притулку запевняло, що собака отримував лікування, однак його стан лише погіршувався. Наступного дня тварина померла у ветеринарній клініці.

Після цього випадку керівництво притулку заборонило суботні відвідини деяким волонтерам.

"Любити – значить діяти. Любити – значить забути про власне его, про якісь образи, про те, хто і що тобі сказав. А коли байдуже на тих тварин, то і не варто згадувати, що чотири ряди собак – понад 3000 особин – залишилися без суботніх кураторів. Байдуже, що за ці тижні собаки не отримали належного догляду, обробок, вигулу, соціалізації, якісного корму зрештою", – обурюється Олена.

Один з псів у притулку "Сіріус" фото з архіву Олени Гончар

Також жінка розповіла, що через нестачу ресурсів деякі собаки довгий час перебувають без їжі та води. За її словами, були випадки, коли тварини билися за воду, що свідчить про критичну ситуацію з доступом собак до найнеобхіднішого.

Про неналежний догляд і жорстоке поводження з тваринами "Сіріусі" також каже волонтерка, працівниця громадської організації "Захист тварин "Плюшка" Сніжана Бугрік.

"І це не одна і не дві собачки, що щойно потрапили в притулок. Я дивлюсь зараз цілий альбом таких собак з притулку "Сіріус". Я бачила багато за ці роки, але це просто жорстоко… таких матеріалів повно… Як ви це все можете назвати?

Виправдати, що там 3000 тварин… Так навіщо стільки брати?! Ситуація реально жахлива. Керівництво не бачить, що відбувається в притулку?" – зауважує зоозахисниця.

Вона також опублікувала понад 10 світлин собак, у яких, ймовірно, через недостатнє харчування, видніються ребра.

У вольєрах брудно, собак не виводять на вигул фото з архіву Олени Гончар

У притулку відреагували на нібито неправдиві звинувачення у свій бік.

"Фото хворих тварин, зроблені під час їхнього лікування або після важких ситуацій (наприклад, окупації, або коли тварину тільки привезли), не можна виривати з контексту та використовувати для хейту.

Лікування потребує часу, і не кожен процес виглядає естетично", – зазначили в "Сіріусі".

Там також додали, що не всі тварини у притулку – хворі. Та запевнили, що є сотні інших фото та відео від волонтерів, які їх постійно відвідують.

"УП. Життя" також звернулася за коментарем до керівниці притулку Олександри Мезінової та очікує на відповідь.