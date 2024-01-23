"Холод і недоїдені кози": притулок для собак на Київщині звинувачують у жорстокому поводженні з тваринами

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Притулок Dog Help Ukraine на Київщині підозрюють у жорстокому поводженні з тваринами.

Зоозахисники стверджують, що собаки у притулку виснажені, страждають від голоду й холоду та мусять харчуватися рештками мертвих тварин.

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Волонтери вже розпочали евакуацію чотирилапих, а правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами (ч. 1 ст. 299 ККУ), повідомляє Головне управління Нацполіції в Київській області.

"Як у відео, які ви бачили в інтернеті – в реальності все так само і виглядає. Раніше Dog Help зверталися до нас по допомогу, але не пояснювали, що стан критичний, реальної картини ми не знали. Ми й уявити не могли, наскільки там все погано", – також розповіла організація UAnimals у коментарі "УП. Життя".

Доповнення: Станом на вечір 23 січня команда UAnimals вивезла 23 тварини (7 собак та 16 цуценят) із притулку Dog Help Ukraine.

За словами зоозахисників, ще одна собака у притулку лежала знесилена і нерухома, тож її повезли у клініку.

"Собака була без свідомості, але ще жива. Та врятувати її не змогли. Ми передали тіло на розтин і, отримавши висновок, будемо подавати окрему заяву через загибель цієї тварини", – йдеться у повідомленні.

Вилучених тварин передали на огляд, лікування, щеплення та стерилізацію. У притулку залишаються ще орієнтовно 50 собак.

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Притулок Dog Help Ukraine на Київщині звинувачують у жорстокому поводженні з тваринами

22 січня Зоозахисник Олексій Суровцев заявив, що собаки живуть в антисанітарії, а на землі лежать тіла інших тварин.

"Отже, що я побачив: всередині холодно так, як і на вулиці, деякі собаки на короткому ланцюгу, у частини тварин немає даху над головою. Більша частина тварин – нестерилізовані, документів на них нам не надали, годують кістками (від цього собаки помирають) і дохлою худобою.

Я бачив двох недоїдених кіз, які невідомо від чого померли. Корм, який надають волонтери, зникає у невідомому напрямку. Хаскі, яка народила ввечері, лежить з малими цуценятами просто на бетоні, на морозі. Продовжувати цей список можна безкінечно", – розповів чоловік у своєму Instagram.

За його словами, до діяльності притулку причетна Яна Майборода, яку у 2018 році викрили на жорстокому поводженні з тваринами, але офіційно він оформлений на іншу особу.

Зооволонтери вже розпочали евакуацію тварин із неналежних умов

Зоозахисники розпочали евакуацію чотирилапих. Деяких тварин уже врятували – вони перебувають на перетримках або у ветеринарних клініках.

На жаль, декілька собак загинули, кажуть у UAnimals.

"Ми забрали хаскі з цуценятами, ротвейлера, яка ось-ось народить, і одну хвору дворняжку", – додає Олексій Суровцев.

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Водночас у Dog Help Ukraine заперечують жорстоке поводження з тваринами. У соцмережах притулку публікують відео з відгодованими собаками й козами.

"Ось собаки, яких Суровцев знімав через вікно! За день погладшали) Чесно приїдьте та подивіться! Це вигульний майданчик – в нім собаки не живуть!

Нам приховувати нічого. Сьогодні-завтра ми проллємо світло на цілеспрямоване знищення притулку та цькування!" – написала співвласниця притулку Валентина Хоменко.

"Українська правда. Життя" зв’язалася з Валентиною Хоменко та очікує на її коментар. Також ми чекаємо детальної інформації від зоозахисників про стан тварин.

Усі фото: Нацполіція

Нагадаємо, притулок для собак Dog Help Ukraine розташований у селі Білогородка Київської області. Туди, зокрема, привозили собак, врятованих на Херсонщині та Донеччині.

Зоозахисники вважають, що його може фактично очолювати Яна Майборода, яка уже займалась перетримкою тварин та отримала підозру у знущанні з чотирилапих.

У 2018 році на подвір’ї жінки виявили тіла загиблих тварин – 8 котів та 12 собак. Однак розслідування затягнулось, а вирок Майборода досі не отримала.

Анна Штопенко, спеціально для "УП. Життя"