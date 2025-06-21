На Сумщині викрили жінку, яка вербувала українок для занять проституцією

Поліція затримала жінку, яка організувала мережу проституції в Сумах

На Сумщині правоохоронці викрили 33-річну жінку, яка займалася сутенерством та організацією місць розпусти. Їй загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Сумській області.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що зловмисниця є мешканкою Київщини. Вона завербувала мешканок різних українських міст для надання послуг інтимного характеру.

"Надалі вона направляла їх до Сум, де орендувала житло та створювала умови для занять проституцією. Вартість таких послуг становила від 4 до 6 тисяч гривень", – розповіли у поліції Сумщини.

Слідчі та оперативники провели обшуки за місцем проживання фігурантки в Києві та в орендованій квартирі в Сумах, де жінки надавали інтимні послуги. Вони виявили речові докази, як-от мобільні телефони, банківські та SIM-картки, чеки, гроші та засоби контрацепції.

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Жінці повідомили про підозру за частиною 2 статті 303 Кримінального кодексу України (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб). Наразі триває досудове розслідування.

Поліція встановлює інших можливих учасників, причетних злочинної схеми.

Раніше поліція викрила 50-річного чоловіка, який вербував українок для сексуальної експлуатації.