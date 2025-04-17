10 тис. євро за "роботу": поліція викрила чоловіка, що вербував українок для сексуальної експлуатації

Поліція затримала чоловіка, що вербував українок для сексуальної експлуатації за кордоном

50-річний житель Київщини вербував українок для сексуальної експлуатації за кордоном під виглядом відвертих фотосесій.

За "роботу" їм обіцяли до 10 тисяч євро на місяць, повідомили у поліції Києва.

Правоохоронці встановили, що підозрюваний шукав жінок у скрутному матеріальному становищі. Він пропонував їм роботу у Європі – жінки мали брати участь у відвертих фотосесіях.

Обіцяна "зарплатня" варіювалася від 7 до 10 тисяч євро на місяць. За усною домовленістю, підозрюваний мав отримувати від прибутку певний відсоток.

Однак вже після виїзду з України жінки дізнавалися, що в їхні "обов’язки" входять не лише фотосесії – їх змушували надавати послуги інтимного характеру.

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Поліціянти задокументували факт вербування 28-річної киянки, яка у квітні 2025 року потягом вирушила до однієї зі столиць Європи.

Правоохоронці висадили потерпілу у Польщі та повернули до України.

Підозрюваного затримали та провели обшук за місцем його мешкання, під час якого вилучили гаджети, гроші, флешносії, сім-картки, банківські картки та автомобіль Volkswagen.

Чоловіку повідомили про підозру за частиною 2 статті 149 Кримінального кодексу України – торгівля людьми, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.

Наразі правоохоронці встановлюють всіх причетних до злочинної схеми.

Нагадаємо, в Одесі затримали 30-річного громадянина сусідньої країни, який вербував українок для сексуальної експлуатації за кордоном. За годину "роботи" він обіцяв 300 євро.