Поминальні дні: у чотирьох областях заборонили відвідувати частину цвинтарів

Поліція закликає українців не створювати скупчень на кладовищах

У дні поминання померлих українці традиційно вирушають на кладовища, аби вшанувати памʼять близьких. Однак Національна поліція України попереджає: під час війни звичні традиції можуть нести небезпеку.

Про це розповів заступник начальника Департаменту превентивної діяльності Нацполіції Анатолій Серединський в ефірі телемарафону "Єдині новини".

У поминальні дні основним викликом для поліції стає організація безпечного відвідування понад 10 тисяч кладовищ. Проте не всі з них придатні для перебування людей.

"Зараз відбувається обстеження окремих кладовищ на їхню безпечність. Це стосується насамперед прифронтових і деокупованих територій", – зазначив Серединський.

У Херсонській, Запорізькій, Харківській і Житомирській областях вже ухвалене рішення про заборону відвідування частини цвинтарів. Загалом йдеться про близько тисячі таких об’єктів.

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"Звертаюсь до громадян з проханням дотримуватись цих вимог і заборон – вони надзвичайно прості, але дозволяють зберегти життя і здоровʼя", – закликав представник Нацполіції.

Основні ризики – це нерозірвані снаряди, залишені боєприпаси або закладені вибухові пристрої. Навіть якщо територія на вигляд здається безпечною, гарантії відсутності загроз немає.

"Громадянам, які виявляють такі предмети, обов’язково ніяких маніпуляцій з ними не проводити, відійти на безпечну відстань і зателефонувати в органи поліції", – підкреслив правоохоронець.

Ще одна небезпека – удари по кладовищах через скупчення людей.

"Ворог може це розцінити як скупчення військовослужбовців, відповідно спробувати вдарити по таких районах", – додав Серединський.

Такі загрози актуальні переважно для прифронтових регіонів, а також для областей, що межують із РФ.