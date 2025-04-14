Поліція Києва знайшла хлопців, які слухали російську музику попри зауваження перехожих

Поліціянти спільно з СБУ встановили особи хлопців, які слухали російську музику на столичному Подолі та не зважали на зауваження перехожих.

Порушників притягнули до адміністративної відповідальності, повідомляє поліція Києва.

Вірусне відео з підлітками поширилось у соцмережах 13 квітня. На кадрах видно, як група хлопців слухає російську музику.

Коли ж авторка відео робить їм зауваження і нагадує про трагедію в Сумах, де від російської ракети загинули люди, хлопці починають сміятися і додають гучності.

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Поліцейські з’ясували, що порушниками були двоє 17-річних мешканців Києва та 20-річний житель Київщини. Вони пояснили свої дії тим, що перебували у стані алкогольного сп’яніння – спиртне придбав їхній повнолітній товариш.

На трьох хлопців склали адмінпротоколи за статтями 173 (дрібне хуліганство) та 178 (розпивання алкоголю в громадських місцях і поява в п’яному вигляді) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Крім того, батьків 17-річних порушників притягнути до відповідальності за ст. 184 КУпАП (невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей).

Зараз із молоддю працюють співробітники Служби безпеки України.

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Нагадаємо, у Вербну неділю Росія двічі вдарила балістичними ракетами по центру Сум.

Станом на 15:35 13 квітня, кількість постраждалих становила 99 осіб, серед яких 11 дітей. Згодом рятувальники підтвердили загибель 34 людей, зокрема 2 дітей.