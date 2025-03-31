У Києві між ветераном та компанією дівчат стався конфлікт через російську музику: поліція зʼясовує обставини

У Києві біля озера Дідорівка стався конфлікт між двома компаніями: одна з відпочивальниць стверджує, що на неї, її друга ветерана та його дружину напали за зауваження щодо російської музики в публічному місці.

Інцидент стався увечері 29 березня в Голосіївському районі Києва.

Мисткиня Марʼяна Чікало стверджує, що вона разом із другом-ветераном та його дружиною відпочивала, коли компанія поруч почала слухати російську музику.

За словами Марʼяни, вони з друзями зробили компанії зауваження, але та нібито почала проявляти агресію.

"Українська мова важлива. Сьогодні мене, волонтера, мого друга-захисника після важкого поранення і його дружину ледве не забили до смерті за зауваження стосовно російської музики в публічному місці (…)

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На щастя, поліція приїхала дуже швидко, вони були на нашому боці, адже на стороні кривдників ні з ким було розмовляти – всі були дуже пʼяні та агресивні. Знімали ходили нас на телефон і провокували", – спочатку написала Марʼяна.

За її словами, учасники іншої компанії почали принижувати її друга після того, як дізнались, що він військовий.

"Нас провокували, принижуючи Олександра на початку конфлікту, після слів, що він військовий. Вдарили Олександра першим, пляшка з водою полетіла йому в голову", – пише Марʼяна.

Свою версію подій оприлюднила і Єлизавета Омельченко – дівчина з компанії, де лунала російська музика.

Дівчина стверджує, що вони з друзями погодились вимкнути російські пісні після зауваження. Але далі, за її словами, ситуація загострилася:

"Двоє чоловіків спочатку вимагали вимкнути російську музику, на що дівчата погодились. Потім один із них почав словесно принижувати присутніх, заявляючи, що "вони сидять у тилу і нічого не роблять".

Ситуація загострилася – чоловік напав на одну з дівчат, схопив за волосся і почав бити головою об стіл. Від ударів вона знепритомніла. Нападаючий виправдовував себе тим, що він ветеран війни", – стверджує Єлизавета.

Омельченко опублікувала відео, на якому видно, як чоловік у бейсболці та картатій сорочці хапає дівчину, тягне до себе, отримує від неї ляпас, після чого б’є її по голові та відпускає.

Поліція повідомила, що конфлікт стався, але не підтвердила жодну з версій.

"Був виклик, на місце виїжджала слідчо-оперативна група. Зараз поліція буде спілкуватися з учасниками події і встановлювати обставини", – каже речник поліції Києва Дмитро Грищенко.

Інформацію про інцидент внесли до єдиного обліку, наразі триває перевірка.