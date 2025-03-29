На Прикарпатті одна жінка напала на іншу через зауваження щодо російської музики

У місті Снятин, що на Івано-Франківщині, між відвідувачками закладу харчування стався конфлікт через російську музику. Одна з жінок шарпнула іншу за волосся.

Поліція вже ідентифікувала нападницю.

Про сутичку повідомила постраждала – членкиня Національного агентства із забезпечення якості освіти Лідія Фесенко.

"Ситуація: обід, Снятин, Івано-Франківська область, за сусіднім столиком сидять панянки, які включають російську музику, натомість я роблю зауваження. Відбувається перепалка, у сторону мене та моїх подруг летять образи, врешті все стихає, минає хвилин 30 (впродовж яких, вони нас активно обговорюють), пані збираються і починають покидати заклад, а одна героїня вирішує схопити мене за волосся та потягнути. Сказати, що я в шоці, – це нічого не сказати", – написала жінка у Facebook.

Постраждала також опублікувала відео камери спостереження, яке надали у закладі харчування.

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"Боляче, коли тягнуть за волосся, але більш боляче, що за мову в Україні все ще можеш отримати образи та фізичне насилля", – зазначила Лідія Фесенко.

У поліції повідомили, що вже встановили особу правопорушниці – нею виявилася 39-річна мешканка Снятина. Наразі поліцейські встановлюють її місце перебування та з’ясовують всі обставини інциденту.

"Одразу після інциденту я звернулася до поліції, вони все зафіксували, максимум можуть інкримінувати 173 статтю КУпАП, бо немає тілесних ушкоджень, які може зафіксувати судмедекспертиза", – додала постраждала.

Санкція статті передбачає штраф, або громадські роботи, або виправні роботи з відрахуванням 20% процентів заробітку, або 15 діб адміністративного арешту.

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