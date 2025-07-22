На Рівненщині поліція розшукала чоловіка, який знущався з собаки та кинув її в брудну воду

На Рівненщині правоохоронці розшукали чоловіка, який знущався з собаки та з розмаху жбурляв тварину у воду.

Також ідентифіковано осіб, які перебували на місці злочину. З ними працюють правоохоронці, повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Рівненській області.

Правопорушником виявився 35-річний житель села Чабель Рівненської області. Чоловік працює на підприємстві з видобутку бурштину. Він пояснив правоохоронцям, що вчинив так з собакою під дією алкоголю, бо тварина з’їла його обід.

"Наразі чоловік проходить перевірку у місцевому ТЦК.Також встановлено, що місце видобутку є законним, а місцевий підприємець опікується кількома бездомними собаками", – розповіли поліцейські Рівненщини.

Окрім того, правоохоронці знайшли собаку, з якої знущався чоловік. Тварину доставили до ветеринара, який за результатами обстеження повідомив, що із нею все гаразд. Її повернули підприємцю.

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Слідство триває. Відповідно до санкції статті фігуранту злочину загрожує обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі терміном від двох до трьох років.

Нагадаємо, вчора, 21 липня, поліцейські виявили відео, на якому видно, як на клондайку, де видобувають бурштин, стоїть група чоловіків, один з яких тримає в руках собаку. Під заохочення товаришів, один з яких каже "давай", той з розмахом жбурляє собаку у лунку з брудною водою. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.