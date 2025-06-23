У Тернополі чоловік викинув свого собаку з восьмого поверху: поліція відкрила справу

У Тернополі 38-річний чоловік викинув з вікна восьмого поверху кокер-спаніеля. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Інцидент стався ввечері у суботу, 21 червня, на вулиці Симона Петлюри, повідомили у пресслужбі поліції Тернопільщини.

До правоохоронців зателефонували за номером 102 і повідомили, що з вікна восьмого поверху викинули собаку.

"Виїхавши на місце події, поліцейські встановили особу, причетну до жорстокого поводження з твариною. Це – 38-річний житель обласного центру", – повідомляють правоохоронці.

У коментарі для "УП. Життя" речник поліції Тернопільщини Сергій Крета розповів, що цей чоловік є власником собаки. За словами очевидців, у момент вчинення злочину він був п’яний.

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Поліція не змогла оперативно освідувати його на стан алкогольного сп’яніння, бо до приїзду правоохоронців чоловік утік.

Правоохоронці знайшли його пізніше – на той момент він уже був тверезим. Будь-які пояснення щодо мотивів свого вчинку надавати відмовився.

Відомо, що собака зміг вижити. Під час обстеження у нього виявили травми ніг. Зоозахисники доправили постраждалого песика до ветеринарної клініки, де йому нададуть необхідну допомогу.

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами (ч.1 ст. 299 Кримінального кодексу України). Чоловікові загрожує до трьох років ув’язнення. Стаття також передбачає конфіскацію тварини.

Поки що у цій справі підозру не вручали, поліція збирає докази.

Нагадаємо, нещодавно у Києві до семи років тюрми засудили 31-річного чоловіка, який жорстоко вбив безпритульну собаку.