У Польщі археологи знайшли 500-річний циркуль, який міг належати Копернику

Польські археологи знайшли циркуль, який міг належати астроному Копернику

У Польщі археологи під час розкопок у канонічних садах міста Фромборк знайшли циркуль XVI століття, яким міг користуватися астроном Миколай Коперник.

Він є другим, знайденим у цьому місці, повідомляє Arkeonews.

Миколай Коперник є автором геліоцентричної теорії, згідно з якою саме Сонце є центром Сонячної системи, а планети обертаються навколо нього.

Коперник служив каноніком (член колегії духовних осіб соборів і колегіальних церков у католицизмі) у кафедральному соборі Фромборка. Він прожив у місті майже 30 років, виконуючи свої церковні обов'язки та займаючись астрономічними спостереженнями.

Циркуль, виготовлений з мідного сплаву, знайшли під садами Фромборкського собору за допомогою георадару. Він датований початком XVI століття.

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У цих садах, за словами археологів, Коперник проводив свої спостереження.

"Ця неймовірна знахідка не лише повертає нас у часі до періоду, коли Коперник робив свої революційні відкриття, але й відкриває нові можливості для розуміння його методів роботи", – зазначила дослідниця Міся Скарб.

Хоча немає достатніх доказів того, що саме астроном користувався цим циркулем, місце його відкриття вказує на тісний зв'язок між ними.

Циркуль є третім у своєму роді, знайденим у Польщі, і другим, знайденим у садах Фромборка.

Нагадаємо, у Греції знайшли мозаїку з сатирами, якій майже 2,5 тисячі років.