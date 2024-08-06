Голі божества: у Греції знайшли мозаїку з сатирами, якій майже 2,5 тисячі років

У грецькому місті Еретрія археологи виявили мозаїку із зображенням оголених персонажів давньогрецької міфології сатирів. Вона могла зберігатися близько 2,5 тисячі років.

Візерунок прикрашає підлогу будівлі, знайденої під час розкопок біля святилища Аполлона Дафніфора.

На думку вчених, цей артефакт датується IV століттям до нашої ери, повідомляють Greek Reporter та Heritage Daily.

Мозаїка, викладена галькою, зображає двох давньогрецьких божеств, духів природи з рогами та кінським хвостом. Один із них грає на флейті, а другий танцює.

Міністерство культури Греції Міністерство культури Греції

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Вчені припустили, що будівля могла бути банкетним залом, де стояли розкладні дивани для учасників веселощів. Мозаїчну підлогу планують досліджувати детальніше.

Крім цього, вчені помітили на місці розкопок п'ять могил, що датуються приблизно V-VI ст. нашої ери. Поховання наштовхнули дослідників на думку, що це місце могли використовувати як цвинтар у ранньохристиянські часи.

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Сатири – це відомі персонажі давньогрецької міфології, описані як супутники бога Діоніса, що мешкали в лісах, горах і на пасовищах.

Греки спочатку зображали сатирів із кінськими рисами, а римляни ототожнювали їх з фавнами і часто зображували у вигляді напівлюдей-напівкозлів.

Сатири вирізнялися любов'ю до вина, пустотливістю та хтивістю. Дослідники навіть знаходили чашу, датовану 520-510 роками до нашої ери, на якій зображена одночасна мастурбація сатирів.

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Нагадаємо, у V-VI ст. до нашої ери поліс Еретрія на грецькому острові Еввія був важливим центром торгівлі та закарбувався у багатьох історичних подіях.

Під час іонійського повстання проти Персії у 499 році до н.е. Еретрія та Афіни допомогли іонійським союзникам спалити Сарди – столицю стародавньою перської держави Лідії. Гомер також згадував Еретрію в "Іліаді" як одне з грецьких міст, що відправляло кораблі на Троянську війну.