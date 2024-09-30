"Безлюдний і містичний": полярники показали рідкісні нічні пейзажі в Антарктиді

Українські полярники показали "безлюдні та містичні" нічні пейзажі в Антарктиді. За їхніми словами, це рідкісне явище, коли небо над станцією "Вернадський" не затягнуте хмарами і науковці можуть "милуватись Місяцем надзвичайного розміру".

Світлини опублікували на Facebook-сторінці Національного антарктичного наукового центру. Їхнім автором є системний адміністратор 29-ї української антарктичної експедиції Олександр Мацібура.

Національний антарктичний науковий центр Національний антарктичний науковий центр Національний антарктичний науковий центр Національний антарктичний науковий центр

Крім того, науковці запитали користувачів, чи доводилося їм бачити подібне явище та закликали ділитися зробленими фото у коментарях.

Нагадаємо, нещодавно українські полярники показали ще одне унікальне явище – перламутрові хмари над Антарктикою. За їхніми словами, такі хмари можна побачити лише кілька разів на рік, переважно під час антарктичної зими.

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Окрім того, вони також публікували неймовірні фото зоряного неба. Тоді у НАНЦ зазначали, що побачити його можна не часто через те, що у цьому регіоні постійно хмарно.