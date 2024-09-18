Біля "Вернадського" вперше у цьому році народилося тюленя: йому шукають ім’я

Біля "Вернадського" вперше у цьому році народилося тюленя

Поблизу станції "Академік Вернадський" вперше цього року народився тюлень Ведделла. Новонароджений хлопчик побачив світ на острові Вінтер, який розташований навпроти острова Галіндез.

Вагітна самиця перебувала на Вінтері приблизно з 1 вересня, розповіли полярники.

"Ми щодня моніторили її стан: ходили пішки або дивилися за допомогою дрона. 17 вересня зранку з дрона побачили, що вона вже з дитиною, і відразу вирушили до них", – розповів біолог 29-ї української антарктичної експедиції Світозар Давиденко.

Вчені взяли на аналіз зразок плаценти вагітної, щоб вивчити вміст стійких органічних забрудників, а також для проведення інших досліджень.

Окрім того, кожного року науковці відстежують "успішність розмноження" тюленів Ведделла. Це залежить від того, чи наявний морський лід – дитинчата народжуються у ньому або на берегах зі зручним спуском у воду.

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Новонародженому хлопчику шукають ім'я Олександр Мацібура, НАНЦ

Полярники вже шукають ім’я новонародженому хлопчику, і у коментарях під дописом закликають запропонувати свій варіант. Це можна зробити до 23:59 22 вересня. Опісля цього фахівці обиратимуть серед них найкраще. Автор найкращої пропозиції отримає подарунок – шеврон від 29-ої УАЕ.

Відтак користувачі соцмереж вже встигли запропонувати такі імена, як-от Верні, Флафі, Лука, Вінтер. Дехто також запропонував назвати тюленя українським іменем. Наприклад, Микола, Лаврін, Левко.

"У перші дні малюки зазвичай важать 25-30 кілограмів і дуже швидко ростуть на поживному молоці мами – його жирність 54%. До кінця вигодовування, яке триває близько 3 місяців, їхня вага може сягати 90 кілограмів. А дорослі тюлені Ведделла важать 400.

Вагітність цих тварин триває 10 місяців, а завагітніти вони можуть вже за кілька місяців після пологів. Тож "ведделлята" народжуються здебільшого на початку антарктичної весни. Кожна самиця приводить одне дитинча", – розповіли у Національному антарктичному науковому центрі.

Раніше ми розповідали, що полярники створили енциклопедію про Антарктику українською. Її можна завантажити безкоштовно.